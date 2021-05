Beaucoup de planification en peu de temps pour des festivals en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement a présenté son plan de déconfinement mardi, et c’est seulement mercredi après-midi que les règles entourant les festivals ont été présentées.

Le président de H2O le festival, Richard Deshaies, indique qu’il faudra travailler intensément pour organiser le tout en moins de deux mois, en tenant compte de l’ensemble des consignes.

Richard Deshaies, président du Festival H2O (archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

C’est dans moins de 60 jours, mais ce n’est pas grave, on a une équipe motivée qui veut offrir de quoi à la population. On pense bien être en mesure d’offrir quelque chose de qualité et d’intéressant à nos festivaliers , affirme-t-il.

En conférence de presse, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ont précisé les mesures à respecter lors des spectacles.

Lors des événements extérieurs accueillant des spectateurs debout ou assis sans places fixes Maximum 2500 personnes pourront être admises par site;

Chaque site devra être séparé en sections de 250 personnes maximum;

Pour chaque tranche de 125 personnes, une personne doit être responsable de superviser le respect des mesures.

D’ailleurs, pour avoir lieu, chaque festival devra présenter son plan à la santé publique et recevoir son approbation.

De plus petits festivals?

Le président du Festival d'humour en Abitibi-Témiscamingue, Robert-André Adam, souhaite ardemment offrir des spectacles en juillet, mais souligne qu'il ne peut rien promettre pour la programmation.

Le festival comme vous le connaissez, soit une trentaine d’artistes sur une semaine, des spectacles intérieurs, extérieurs, des galas, tout ça, c'est 12 mois de préparation. Alors en six semaines, ça n’arrivera pas. Est-ce qu’on pourrait faire un festival allégé d’ici six semaines? C’est ça qu’on va essayer de faire , lance-t-il.

Le Festival d'humour ne pourra pas reprendre sa formule habituelle cette année. (archives) Photo : Paul Brindamour

La directrice générale du Festival de musique émergente (FME) en Abitibi-Témiscamingue, Magali Monderie-Larouche, prévoit que la formule de cette année se situera entre celle de l’année dernière et celles des années pré-pandémie.

Même si ça devient 1 mètre [de distanciation physique], ça reste qu'on ne peut pas s'attendre à de grandes foules comme avant. Dans les salles aussi, si ça descend à 1 mètre, ça reste que c'est des salles à 150 personnes au lieu de 300, 400 , souligne-t-elle.

Magali Monderie-Larouche se réjouit tout de même des clarifications apportées par le gouvernement pour la tenue des spectacles.

Les mesures en ce moment, c’est bien, c’est exactement la façon dont on avait planifié notre scène estivale qui commence le 24 juin , dit-elle.

Pour Osisko en lumière, les organisateurs disent se préparer dès cette semaine pour organiser des spectacles avec des artistes du pays.

Du côté du Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT), les spectacles auront lieu dans une salle intérieure, dont l’emplacement doit être annoncé dans les prochains jours. Le coordonnateur Yan Bienvenue croit que les mesures permettront tout de même de satisfaire les festivaliers.