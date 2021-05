Recherches infructueuses pour retrouver l'adolescente portée disparue à Bathurst

En fin d’après-midi, les équipes de recherche et sauvetage n’avaient toujours rien trouvé.

Les recherches ont eu lieu dans un secteur aux abords de la rue Sainte-Anne, près de la route 11, mercredi.

Ils tentent de retrouver la jeune fille ou des éléments qui pourraient permettre de la localiser.

Les recherches doivent se poursuivre jeudi.

Disparition suspecte

La disparition de Madison Roy Boudreau est considérée comme suspecte par la police.

Madison Roy Boudreau a été aperçue pour la dernière fois au matin du 11 mai 2021, vers 7 h 30. Photo : Courtoisie

La jeune femme ne s’est pas présentée à l’école depuis le lundi 10 mai et a été vue pour la dernière fois le mardi 11 mai vers 7 h 30. Sa famille et ses amies sont sans nouvelles depuis.

La police a été en mesure de mettre la main sur le camion Ford Ranger dans lequel Madison Roy Boudreau aurait été vu pour la dernière fois. Ce véhicule est maintenant entre les mains des autorités policières.

Des bénévoles participent aux recherches

La police a demandé aux curieux de ne pas s’aventurer trop près du secteur où se déroulent les recherches afin de permettre aux experts de faire leur travail.

Toutefois, un groupe de bénévoles a fait des recherches au cours des derniers jours.

Kelsey Morrison participe aux recherches pour retrouver la jeune fille. Photo : Radio-Canada

On essaye de faire le mieux qu’on peut. On n'est pas des professionnels, mais on a des ressources comme des VTTvéhicule tout-terrain , on a couvert des sentiers , explique Kelsey Morrison.

Cette dernière ne connaît pas la jeune fille ou sa famille, mais a tout de même voulu apporter son aide.

On espère toujours retrouver la jeune fille vivante, même si cela est de plus en plus difficile à mesure que les jours passent.

J’espère que oui, mais ça fait huit jours. Et je suis quand même déçue que c’est juste aujourd’hui qu’il y a des recherches officielles. Ça fait huit jours, il y a beaucoup de monde qui perd espoir , raconte Kelsey Morrison.

De nombreux résidents se demandent pourquoi la police n’a pas lancé d’alerte Amber.

La police s’est défendue en disant qu’il y avait des critères précis pour déclencher ce type d’alerte et qu’ils n’avaient pas été tous été atteints.

Si vous avez des informations qui pourraient permettre de retrouver Madison Roy Boudreau, vous pouvez contacter la police de Bathurst au (506) 548-0420, option 2.