Skyler Williams, porte-parole de Land Back Lane, se rend à la police

L'homme de 37 ans est arrivé au détachement de la police provinciale du comté de Haldimand suivi d'une caravane de voitures de ses partisans qui klaxonnaient.

Avant de se rendre au poste de police, M. Williams a déclaré que sa décision de se rendre ne faisait pas partie d'une quelconque entente préalable en lien avec le terrain visé par son groupe d’activistes.

Il y a des mandats [d’arrêt] à mon nom depuis 10 mois , a-t-il déclaré. Je suis un père de quatre enfants. J'ai besoin de m'occuper de mes enfants [...] sans m’inquiéter constamment.

M. Williams affirme que les agents de la Police provinciale de l'Ontario ont pris ses empreintes digitales et sa photo avant de le relâcher environ une demi-heure plus tard, à condition qu'il se présente au tribunal et qu'il ne retourne pas au 1535, chemin McKenzie, où se trouve le groupe 1492 Land Back Lane.

Un communiqué de presse de la police provinciale a confirmé qu'il y avait deux mandats d'arrêt contre M. Williams. Il est accusé de deux chefs de méfait et de désobéissance à une ordonnance du tribunal, ainsi que d'intimidation et de non-respect d'un engagement.

M. Williams a déclaré aux journalistes qu'il souhaitait passer à travers le processus de la cour criminelle le plus rapidement possible, ajoutant qu'il avait l'intention de continuer à défendre le camp et les droits fonciers des Haudenosaunee.

Les activistes affirment que le nouveau développement qui était planifié sur le terrain nommé McKenzie Meadows est un territoire Haudenosaunee non cédé.

La situation perdure depuis des mois. Les activistes occupent le terrain; certains ont bloqué des routes avoisinantes afin de protester; des injonctions judiciaires ont été émises et la police est intervenue.

En octobre, le juge ontarien R.J. Harper a ordonné à M. Williams de verser à Foxgate Development 117 814,18 $ et au comté de Haldimand 50 349 $ pour couvrir les frais juridiques que les deux parties ont accumulés en cherchant à obtenir des injonctions contre le camp.

Dans sa décision d'octobre, M. Harper a déclaré que M. Williams était le leader de 1492 Land Back Lane. M. Williams a nié à plusieurs reprises être le leader lors des comparutions devant le tribunal, affirmant que le camp est un collectif et prend des décisions lors de réunions.

Avec les informations de CBC News