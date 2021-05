Devrait-on retarder la vaccination des enfants pour aider des pays dans le besoin?

Ça dépend de quel point de vue j'analyse la situation. Si je pense uniquement à notre situation, je dis oui, vaccinons les enfants. Mais quand je regarde la situation ailleurs dans le monde, je dis partageons les vaccins. Une citation de :Alain Simard, professeur d'immunologie à l’École de médecine du Nord de l'Ontario.

Le 14 mai dernier, le patron de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays à renoncer à vacciner les enfants contre la COVID-19 pour donner les doses libérées au programme COVAX. L’initiative, mise sur pied l’an dernier, vise à offrir un accès plus équitable à la vaccination à l’échelle de la planète.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Photo : Reuters

Un virus qui ne connaît pas de frontières

Selon le Dr Santiago Perez, médecin des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Kingston, l’idée est intéressante, car la vaccination contre la COVID-19 doit être analysée au niveau global. Je pense que la pandémie ne sera jamais finie tant qu’elle n'est pas terminée dans tous les pays. Dans un monde globalisé, on ne peut plus fermer les yeux.

Le médecin croit que les pays occidentaux devraient surveiller la situation épidémiologique des pays à faible revenu, car le monde n’est pas à l'abri de nouveaux variants. S’il y a toujours de la COVID par exemple en Inde et qu’il n’y a pas assez de vaccins, des nouveaux variants vont apparaître. Ils pourraient être résistants au vaccin. Cette épidémie dans ce pays-là peut alors revenir dans un pays comme le Canada.

La situation inquiète aussi le professeur d'immunologie à l’École de médecine du Nord de l'Ontario, Alain Simard. Le virus peut voyager très facilement, Il faut avoir cette vision-là. Ce n'est peut-être pas suffisant de seulement vacciner un pays.

Les enfants moins à risque

Les Drs Alain Simard et Santiago Perez rappellent que les enfants sont beaucoup moins à risque de développer des symptômes sévères après avoir contracté le coronavirus, mais qu’ils peuvent toutefois participer à la transmission du virus.

Alors que le Dr Perez estime qu’il est possible d’attendre avant de vacciner les enfants, Alain Simard explique qu’il n’y a pas de réponse évidente à la question.

Il estime entre autres que la vaccination des enfants jouera un rôle important dans un éventuel retour à la vie normale, car les jeunes ont un rôle important à jouer dans l’atteinte d’une immunité de groupe. Disons qu'on aurait besoin qu'environ 80 % des gens soient immunisés, c'est là que ça devient important de vacciner les enfants, car dans plusieurs pays la population des enfants va représenter jusqu'à 25 % de la population. Si on pense au niveau individuel, de l'enfant, la vaccination devient peut-être moins urgente. Mais au niveau communautaire, elle demeure quand même très importante.

Solidarité internationale

La professeure spécialiste des questions de développement international à l’Université d’Ottawa, Maïka Sondarjee, rappelle qu’au moment où des enfants commencent à être vaccinés au Canada, des travailleurs de la santé de plusieurs pays ne le sont pas encore.

Selon elle, les pays à revenu élevé pourraient être plus solidaires envers ceux qui ont moins de moyens. La professeure explique que COVAX a distribué environ 65 millions de doses jusqu’à maintenant, alors que le programme était censé en avoir distribué au moins 130 millions.

On dit des choses comme on est tous dans le même bateau, mais là on réalise qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Une citation de :Maïka Sondarjee, professeure à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa

La professeure parle même d’ apartheid vaccinal . L’apartheid vaccinal, c’est le fait qu’en ce moment, dans les pays occidentaux, il y a à peu près le tiers de la population en moyenne qui est vaccinée, mais dans les pays a faible revenu, on est environ à 0,2 %.

L’attachée de presse de la ministre du Développement international Karina Gould, Guillaume Dumas, rappelle que le Canada s’est engagé en décembre 2020  (Nouvelle fenêtre) à faire don de doses de vaccins en surplus lorsque le pays sera en mesure de le faire, ce qui n’est pas le cas actuellement. Depuis le début de la pandémie, le Canada a investi environ 1,3 milliard de dollars canadiens pour les diagnostics, les thérapies et les vaccins à l’échelle mondiale. Ces fonds comprennent notamment une contribution au mécanisme COVAX et du financement pour aider à la mise en place d’un mécanisme de dons et d’échanges de doses de vaccins.

Comme le prévoit le mécanisme COVAX pour les pays les plus riches, la moitié de la somme allouée par le Canada – soit une contribution de 440 millions de dollars – devrait permettre à Ottawa d'obtenir une part de vaccins, soit précisément 1 903 200 doses. Photo : AFP / TINA SMOLE

Une solution qui a ses limites

Le Dr Santiago Perez croit que les dons ne sauraient tout régler et estime qu’une plus grande production de vaccins serait nécessaire. Il juge également que des régions comme l'Inde, l’Amérique latine et l'Afrique ont besoin de beaucoup plus que seulement des vaccins. Il y a des problèmes de politique, de corruption et d'insécurité, qui sont étroitement liés à leurs systèmes de santé. Le fait de donner disons un million de doses, ça ne va peut-être pas malheureusement arranger l'épidémie en Inde.

Selon lui, la responsabilité des pays à revenu élevé à l’égard des pays à faible revenu est aussi difficile à définir. Et est-ce que les parents devraient se priver d’une occasion de vacciner leur enfant, car d’autres n’ont pas cette chance? Au bout du compte, le fardeau de cette décision reposera sur la santé publique et non sur les parents, croit le Dr Perez.