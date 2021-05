Reprise de la vaccination sans rendez-vous à Gatineau pendant trois jours

Une clinique de vaccination sans rendez-vous sera offerte du 20 au 22 mai, au Palais des Congrès de Gatineau, a annoncé, mercredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Environ 250 doses de vaccin contre la COVID-19 devraient être disponibles, par jour, lors de cette clinique de vaccination sans rendez-vous. Toutefois, il pourrait y avoir des doses supplémentaires, selon si la demande dépasse cette offre-là , a indiqué Nency Héroux, directrice de la campagne de vaccination en Outaouais, en point de presse, mercredi.

Horaire de la clinique sans rendez-vous : Jeudi 20 mai : 8 h à 20 h

Vendredi 21 mai : 8 h à 20 h

Samedi 22 mai : 8 h à 16 h Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

Ce sont des journées où ce sera possible pour des citoyens qui n’ont pas pris rendez-vous et qui sont admissibles, en ce moment, à recevoir le vaccin , a-t-elle précisé.

Le but du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, avec cette clinique de vaccination sans rendez-vous, est de rejoindre une clientèle plus jeune.

Quand tu as 20 ans, est-ce que de planifier un rendez-vous un dimanche à 14 h 15, c’est une option ou c’est plus facile de se dire : "OK, j’y vais en mode sans rendez-vous” , a expliqué Mme Héroux sur les raisons derrière cette initiative.

Contrairement à la formule de clinique sans rendez-vous qui a eu lieu, plus tôt cette année, avec le vaccin d’AstraZeneca, celle qui se déroulera au cours des trois prochains jours ne fera pas usage d’un système de coupons.

L’intention, ici, c’est d’accueillir les gens au fur et à mesure. Bien sûr, cela pourrait vouloir dire un peu d’attente, peut-être que les gens vont patienter, mais ce qu’on veut, c’est que la personne vienne à un seul moment et d’éviter qu’elle ait à revenir plus tard , a dit Nency Héroux.

En fonction de la popularité de cette clinique de vaccination, c’est possible que cela soit reconduit à d’autres journées la semaine prochaine et qu’on poursuive ce format-là , a laissé entendre la directrice de la campagne de vaccination en Outaouais.

Par ailleurs, elle a ajouté que si cette clinique de vaccination sans rendez-vous répond à un besoin, c’est quelque chose qu’on va intégrer de manière en continu pour ce qu’il nous reste de semaines de vaccination .

La vaccination mobile à l’étude en Outaouais

Au cours du mois de juin, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais souhaite offrir une vaccination mobile à certains endroits critiques , selon Nency Héroux.

La vaccination mobile serait offerte à la population qui réside dans des endroits plus isolés de l’Outaouais ou encore dans des quartiers où la couverture vaccinale est moins grande qu’ailleurs.

Aucun quartier en particulier ni lieu jugé plus isolé n’a été nommé lors du point de presse, mercredi.

L’objectif, c’est de vacciner des personnes, soit plus vulnérables ou moins portées vers la vaccination, en rendant la vaccination la plus accessible possible et près de ces gens-là , a expliqué Mme Héroux.