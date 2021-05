Déconfinement : le Festivent de Lévis a l'intention de présenter des spectacles

On avait déjà des réservations d'artistes. On s'est toujours dit, au cas où au mois d'août la vaccination va bien. C'est ce qu'on espérait, ça fait en sorte que oui, on va réfléchir à présenter les artistes sur lesquels on avait des hold , explique le directeur général Sébastien Huot.

On va travailler à modifier le plan qu'on avait en tête pour effectivement présenter quelque chose de plus clair au mois de juin. Une citation de :Sébastien Huot, directeur général du Festivent

Sébastien Huot, directeur général du Festivent Photo : Radio-Canada

En raison de la pandémie, il a été décidé que le Festivent sera plus éclaté sur le territoire de Lévis. Sébastien Huot souligne que la permission d’accueillir jusqu’à 2500 spectateurs en plein air permettra de présenter des spectacles, mais il a toujours l’intention d’animer plusieurs secteurs de la ville.

Les nouvelles règles en vigueur permettront aussi au Festival d’été de Québec de présenter des spectacles en juillet. L’organisation doit toujours faire connaître ses intentions.

Avec la collaboration de Christiane Latortue