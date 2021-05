Maison de Jackie Vautour : Parcs Canada et la famille restent campés sur leurs positions

Jackie Vautour est décédé en février dernier à l’âge de 92 ans. Celui que l’on surnommait le rebelle de Kouchibougouac a résisté pendant cinq décennies, notamment en restant avec son épouse dans une petite maison en plein cœur du parc.

Au cours des dernières semaines, Parcs Canada a commencé à mettre de la pression pour que la modeste demeure et les autres biens de la famille Vautour soient déplacés. La première approche a été faite le 6 avril par la directrice du parc, Géraldine Arsenault.

Elle a tout d’abord offert ses condoléances à la veuve de Jackie Vautour, Yvonne. Elle a noté que Mme Vautour n’habite plus dans le parc et lui a offert de l'aide afin de transporter ses effets personnels et ses structures à l’extérieur de Kouchibougouac.

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi aider à trouver un lieu où vos avoirs peuvent être entreposés et une décision par vous-même ou votre famille , lit-on dans la lettre.

La famille n’a pas du tout apprécié cette première missive, explique l’un des fils d’Yvonne et Jackie Vautour, Edmond.

En d’autres mots, c’était lui dire de s’en aller d’ici. [...] Je trouve que c’est une honte, parce qu’ils ont toujours laissé mes parents vivre dans la souffrance , dit-il en entrevue.

L’avocat Michael Swinwood et le chef héréditaire mi’kmaw Stephen Augustine ont répondu à Géraldine Arsenault au nom d'Yvonne Vautour, quelques jours plus tard. Ils ont rejeté d’emblée l'offre de Parcs Canada.

Soyez avisée que rien ne doit être dérangé à la résidence de Mme Yvonne Vautour dans le territoire non cédé mi’kmaw , disent-ils en mettant en garde qu’ils contesteront devant les tribunaux toute intrusion sur les terres occupées par la famille Vautour.

Une deuxième lettre moins diplomatique

La modeste maison où ont vécu Jackie et Yvonne Vautour pendant des décennies se trouve sur la route 117, dans le parc national Kouchibougouac. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La deuxième lettre du gouvernement fédéral est nettement moins diplomatique. Elle est signée par un avocat de Parcs Canada, J.G. Rossiter. Il répond que la présence de Jackie Vautour était tolérée de son vivant, sans plus.

Avec le décès de M. Vautour, c’est la fin de la clémence face à l’occupation illégale , lit-on dans la lettre.

Il note que si la famille n’accepte pas de retirer la maison et les effets personnels de Jackie et Yvonne Vautour dans un délai raisonnable , Parcs Canada pourra alors le faire à leur place, avec ou sans leur consentement, comme le permet la réglementation sur les parcs nationaux.

La famille Vautour ne lâche rien

La famille Vautour n’a pas bougé d’un millimètre après ce haussement du ton de la part de Parcs Canada. C’est tout le contraire qui s’est produit.

Après qu’ils ont sorti cette lettre, on s’est dit « oh, il faut bouger un peu ». On ne voulait pas qu’ils viennent ici tout détruire. Donc, mon frère Rocky a décidé de venir ici et il reste toujours ici. Une citation de :Edmond Vautour, fils de Jackie et Yvonne Vautour

Edmond Vautour est venu en renfort à son frère. Ils se relaient pour assurer une présence. Leur mère de 88 ans vient aussi régulièrement passer du temps avec eux.

J’ai installé une petite roulotte là. Je viens assez souvent ici. Il y a toujours quelqu’un icitte pour surveiller la propriété. En plus, les expropriés surveillent pour nous autres. S’il y a quelque chose, ils nous appellent , affirme Edmond Vautour.

Yvonne Vautour prise d'émotion alors qu'elle marche sur les terres où elle a vécu pendant des décennies avec son mari, Jackie. Elle est entourée de ses fils Rocky (à gauche) et Edmond (à droite). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

En attendant de voir si l’avocat Michael Swinwood et le chef Stephen Augustine pourront s’entendre avec Parcs Canada, les frères Vautour n’ont pas l’intention de bouger.

C’est à travers d’eux autres peut-être qu'il y aura une négociation. Il y a toujours deux côtés aux négociations. Et on verra de là. Sinon, on s’en va en procès, c’est sûr et certain. C’est soit un procès ou une négociation. Entre-temps, on est ici.

Parcs Canada veut que « l'occupation prenne fin dans un délai raisonnable »

Radio-Canada a demandé une entrevue à Parcs Canada. L’agence fédérale nous a répondu qu’aucun porte-parole n’était disponible et nous a renvoyé vers une déclaration publiée sur son site le 17 mai.

Compte tenu le décès de M. Vautour, Parcs Canada est d’avis qu’il est maintenant temps de mettre fin respectueusement et paisiblement à l’occupation au parc national , lit-on dans la déclaration.

Parcs Canada réitère qu’elle souhaite une transition pacifique hors du parc national et que l’occupation prenne fin dans un délai raisonnable . Elle note que l’offre d’aide à Yvonne Vautour pour déplacer ses structures et ses effets personnels tient toujours.