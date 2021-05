Un vent de renouveau souffle sur l’île d’Entrée

D’ici le 15 juin, Laurence Oligny-Roy et Olivier Renaud vont faire revivre un bâtiment situé sur le quai de l’île d’Entrée.

Le jeune couple, déménagé à l’île d’Entrée en 2019 ouvrira sous le même toit un café-terrasse et un atelier-boutique de vêtements faits de textiles recyclés et des confections artisanales.

«Je fais des vêtements à partir de matières récupérées, des matières textiles qui sont détournées de l’enfouissement», explique la copropriétaire Laurence Oligny-Roy, designer et fondatrice de l’entreprise Nada eco atelier. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Bien qu’ils comptent sur les touristes qui sont nombreux à se rendre sur l’île d’Entrée pour une excursion quotidienne, les copropriétaires souhaitent que la vocation du lieu ne s’arrête pas au tourisme .

Avant tout, on veut que ce soit un lieu communautaire pour dynamiser la vie culturelle sur l’île d’Entrée , explique le copropriétaire Olivier Renaud. On souhaite que ce soit autant pour les résidents que pour les touristes.

On veut que les gens de l’île d’Entrée aient une nouvelle offre de services. Magasiner sur l’île d’Entrée, les gens n’ont jamais fait ça de leur vie! Une citation de :Olivier Renaud, copropriétaire de La Marina Entry Island

Touristes et résidents de l'île d'Entrée pourront profiter du café-terrasse situé sur le quai. Photo : Forêt Sauvage Films

La nouvelle entreprise a aussi une vocation de diffusion culturelle puisque des prestations artistiques et des ateliers y seront fréquemment organisés, notamment avant le départ du traversier Ivan-Quinn vers Cap-aux-Meules en après-midi.

Olivier Renaud offrira des prestations musicales et son acolyte Benoît Davidson présentera des contes aux spectateurs. Photo : Forêt Sauvage Films

Le talent musical du copropriétaire Olivier Renaud sera mis à profit, de même que celui du conteur Benoît Davidson qui réside à l’île d’Entrée depuis bientôt un an. On va faire venir des amis artistes et autres collaborateurs pour apporter de la diversité jour après jour , explique Olivier Renaud, un jeune artiste et pêcheur natif des Îles-de-la-Madeleine.

À travers les activités offertes, les copropriétaires souhaitent sensibiliser les visiteurs à la réalité des habitants de l’île d’Entrée , une réalité qu’ils apprivoisent eux-mêmes en résidant sur l’île au moins six mois par année.

On est tombé en amour avec la nature de l’île d’Entrée, ses habitants, son mode de vie un figé dans le temps, c’est un peu comme 25 ou 50 ans passés , explique Laurence Oligny-Roy. La plupart des gens ont été autosuffisants quasiment toute leur vie. C’est vraiment le mode de vie qui nous a attirés à s’installer ici en premier.

L'ascension de la Big Hill, le plus haut sommet des îles de la Madeleine, est la principale attraction touristique de l'île d'Entrée (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Olivier Renaud soutient que l’initiative est bien reçue par la population locale. Les gens voient le déclin démographique sur l’île et considèrent qu’on est la relève , explique-t-il.

D'ici quelques années, le pêcheur de 27 ans prévoit déjà ajouter un autre volet à l’entreprise au cours des prochaines années en aménageant une conserverie dans le bâtiment pour mettre en valeur les produits de la mer et de la terre qu’il récolte lui-même.

On explore aussi la transformation artisanale de produits marins et agricoles, directement sur l’île , dit-il. On a déjà une cuisine commerciale pour le café. Je pense que ça va être un vecteur d’autonomie, une sorte de résilience alimentaire à l’île d’Entrée.

Le jeune couple a investi environ 40 000 $ dans le projet.

Deuxième vie pour l’école fermée

Le Conseil des les Madelinots anglophones (Council for Anglophone Magdalen Islanders) souhaiter donner une deuxième vie à l’école fermée depuis 2015.

L'école de l'île d'Entrée n'accueille plus d'enfants en ses murs depuis plus de cinq ans (archives). Photo : ICI Radio-Canada/Isabelle Larose

Après six ans de travail de consultation, de planification et d’études de faisabilité, des appels d'offres sont finalement en cours pour rénover et réaménager le bâtiment.

Le bâtiment est vraiment important pour la vitalité de la communauté , explique la directrice générale du Conseil des Madelinots anglophones, Helena Burke.

Une partie de l'école est appelée à devenir un centre communautaire et l’autre partie serait convertie en musée.

On voulait trouver une façon d’utiliser le bâtiment pour rendre service à la communauté, mais apporter une valeur économique à l’île en même temps. Une citation de :Helena Burke, directrice générale du Conseil des Madelinots anglophones

À l'heure actuelle, il existe déjà un musée à l’île d’Entrée mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la petite communauté anglophone, mais il se trouve dans un autre bâtiment.

Nous voulons déménager l’exposition existante dans l’école, tout en modernisant l’exposition et le programme interprétatif , explique Mme Burke.

Helena Burke est directrice du Conseil des Madelinots anglophones (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le coût du projet global de réfection de l'église et de modernisation de l'exposition muséale s'élève à plus d'un million de dollars.

Le projet a déjà reçu l’aide financière de Québec, Ottawa, la SADCSociété d'aide au développement des collectivités des Îles-de-la-Madeleine, la Caisse populaire Desjardins, la Communauté maritime des Îles et du député Joël Arseneau.

Le Conseil des Madelinots anglophones craint toutefois une hausse des coûts estimés en raison de l'augmentation des coûts des matériaux de construction.

Je suis un peu impatiente de voir ce que ça va donner lors de l’ouverture des soumissions le 4 juin, parce que la situation a beaucoup changé depuis qu’on a déposé nos demandes de financement , mentionne la directrice générale.

Helena Burke espère que les travaux de réfection de l'école seront finalisés d’ici mars 2022, bien qu’elle soit consciente que la pandémie de COVID-19 peut changer la donne.