Des médias veulent pouvoir télédiffuser le procès en extradition de Peter Nygard

Ces médias tenteront alors d’obtenir la permission de diffuser l'audience d'extradition de l’ancien magnat de la mode Peter Nygard.

En me basant sur les preuves que j’ai examinées, il n’y a aucun risque pour l’administration de la justice si l’audience est diffusée , a indiqué le juge Glenn Joyal, dans sa décision livrée oralement.

Les médias qui en ont fait la demande sont CBC3Radio-Canada, CTV, Global News, Postmedia, le Globe and Mail et le New York Times. L’avocat qui les représente, Fred Kozak, a soutenu qu’en autorisant la diffusion de l’audience, la cour permet au public de mieux comprendre l’affaire et le fonctionnement du tribunal.

Cette affaire offre une excellente occasion d’éduquer le public sur la manière dont les tribunaux prennent des décisions , dit-il, en notant que la pandémie a réduit l’accès du public aux procédures.

Nous ne pouvons pas présumer que parce qu’une chose était faite d’une certaine manière il y a dix ans, que ce doit toujours être fait de cette façon , fait valoir l’avocat.

Peter Nygard n’avait pas de position sur cet enjeu, mais le Canada et les États-Unis s’opposent à la diffusion de l’audience.

Qu’est-ce qu’il y a de si spécial dans ce cas qui suggère que la télédiffusion en direct est tellement importante? , a demandé Sean Sass, l’avocat des deux pays. Ils veulent faire quelque chose de différent, ils veulent faire quelque chose de plus.

Il soutient que les médias doivent démontrer que la diffusion de l’audience est nécessaire.

Depuis 2014, des tribunaux au Manitoba ont autorisé la télédiffusion de dix décisions, dont celles des affaires concernant Andrea Giesbrecht, en 2017, et Guido Amsel, en 2018.

Sean Sass dit que seules des décisions de juges ont été diffusées au Manitoba pour l’instant, et non les procès eux-mêmes.

Nous voulons maintenir le décorum, dit-il, nous voulons maintenir que le public ne voit pas le spectacle.

Dans sa décision, Glenn Joyal a déclaré qu’il ne s’agissait pas de créer un modèle pour l’avenir. Nous parlons d’une audience précise qui se baserait sur un protocole qui doit encore être élaboré .

Les avocats des médias plaideront pour le droit de diffuser l’audience d’extradition de M. Nygard le 9 juillet, lors de l’audience télédiffusée.

Avec les informations de Caroline Barghout