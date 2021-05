Retour au travail en présentiel : les fonctionnaires veulent savoir ce qui les attend

L’un des plus importants syndicats de fonctionnaires de l’État québécois invite le gouvernement Legault à faire connaître rapidement ses intentions par rapport au retour en présentiel de ses employés.

Le plan de déconfinement dévoilé mardi laisse entrevoir une fin plus rapide que prévu du télétravail obligatoire. Si toutes les régions du Québec passent en zone verte d’ici le 28 juin, comme le prévoit le gouvernement, un nombre important d’employés pourront alors réinvestir leur lieu de travail.

Selon le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, les signes d’un retour prochain en présentiel sont visibles depuis de nombreuses semaines déjà.

Le président général du SFPQ, Christian Daigle, demande au Conseil du Trésor de dévoiler rapidement son plan de retour au travail en présentiel des fonctionnaires. Photo : Radio-Canada

Il s’explique mal que le Conseil du Trésor n’ait pas encore précisé les modalités du rapatriement des fonctionnaires.

On devrait déjà avoir planché sur quelque chose, on sait vers quoi on s'en va. Tout le monde voit les statistiques , fait valoir M. Daigle.

On n'a aucune idée de ce qui va s'appliquer. Ça amène du stress et de l’anxiété chez nos gens. Une citation de :Christian Daigle, président général, SFPQ Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Ne pas attendre l'automne

Le chef du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec souhaite prendre connaissance au plus vite du plan gouvernemental afin d’avoir le temps de l'implanter et d’y apporter des modifications.

On ne veut pas se retrouver devant un fait accompli à l’automne et qu'on dise : "voici le plan", puis qu'on n'ait pas eu notre mot à dire là-dessus parce qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas, j'en suis certain , prédit Christian Daigle.

Le gouvernement Legault a déjà annoncé que les employés qui le souhaitent pourront continuer à travailler partiellement en télétravail, à raison de 2 ou 3 jours par semaine, une approche qu’appuie le SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec .

Avec les informations de Pascal Poinlane