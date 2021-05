20 régions de la Saskatchewan battent un record de chaleur

Une vingtaine de régions de la Saskatchewan ont enregistré un nouveau record de chaleur, lundi, selon Environnement et Changement climatique Canada.

À Saskatoon, la température a atteint 32,6 °C. L’ancien record pour un 17 mai avait été établi en 1901. Il avait fait 30,6 °C.

La température à Melfort a atteint 32,0 °C selon Environnement et Changement climatique Canada. Selon les données gouvernementales, l’ancien record datait de 2010.

La Ville de Regina a de son côté égalé sa propre marque de 2010 avec une température de 31,7 °C.

D’autres municipalités et régions de la province ont battu des records de chaleur.

Last Mountain Lake Nouveau record : 31,5 °C

Ancienne marque : 27,0 °C (1988) Lucky Lake Nouveau record : 31,9 °C

Ancienne marque : 27,7 °C (2010) Nipawin Nouveau record : 33,0 °C

Ancienne marque : 29, 8 °C (2010) Hudson Bay Nouveau record : 31,4 °C

Ancienne marque : 28,7 °C (2010)

Les villes d’Assiniboia, Broadview, Elbow, Moose Jaw, North Battleford, Outlook, Rosetown, Spiritwood, Swift Current, Waskesiu Lake, Watrous, Wynyard et Yorkton ont toutes enregistré un nouveau record de température pour un 17 mai.

Semaine en deux temps

Les températures chaudes et estivales que les Saskatchewanais ont connues en début de semaine seront cependant de courte durée.

Des régions de l’extrême-nord de la province sont sous un avertissement de tempête hivernale, de neige et de pluie verglaçante tandis que le sud-ouest pourrait recevoir un mélange de pluie et de neige, ce soir et cette nuit, en raison d’un système dépressionnaire provenant du Montana.