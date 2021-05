La Vallée-de-l’Or veut étudier le potentiel d’un centre de transbordement ferroviaire

Ce projet figure parmi les trois priorités de relance économique ciblées par la MRC l’été dernier à la demande du gouvernement du Québec.

La Vallée-de-l’Or a déposé une demande de subvention au ministère des Transports pour financer en partie les coûts d’une étude sur la question. L’objectif est de tracer le portrait des marchandises entrant et sortant de la région et d’interpeller les entreprises sur comment elles pourraient bonifier leur chaîne logistique par l’utilisation du train.

Selon le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, un centre de transbordement pourrait avoir un impact réel pour plusieurs entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du Nord-du-Québec.

Ça fait longtemps qu’on en parle et on souhaite assumer un leadership régional pour faire avancer le dossier, lance-t-il. L’étude va nous dire à quel point il y a un intérêt chez les entreprises, qui seront contactées une à une. On va aussi avoir une meilleure idée du type d’infrastructure qui serait la plus avantageuse à mettre en place, mais aussi quel serait le meilleur endroit dans notre MRC.

En plus de retombées économiques, la mise en valeur du transport ferroviaire aurait aussi des impacts environnementaux et sociaux, soutient le maire de Senneterre.

Les coûts directs du transport routier sur la 117 et la 113 sont estimés à plus de 83 millions de dollars sur une base annuelle, et c’est le double si on ajoute l’autoroute 15, soutient Jean-Maurice Matte. On parle de coûts causés par les accidents, la pollution, les dommages au réseau routier ou l’engorgement. Si on peut déplacer 10% des camions sur les routes vers le ferroviaire, on sauve des coûts sociaux importants.

Convention collective

Par ailleurs, la MRC de la Vallée-de-l’Or a signé mercredi une toute première convention collective avec ses salariés des écocentres et du traitement.

Une première convention collective a été signée pour les employés de l'écocentre et du traitement de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Photo : gracieuseté MRCVO

L’entente d’une durée de cinq ans prévoit notamment une hausse générale de salaire de 1,5 % par année et la suppression d’échelons salariaux.

Le Syndicat des Métallos avait déposé une requête en accréditation le 26 juillet 2020.