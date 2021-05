Des commissaires à la vie privée veulent encadrer les passeports vaccinaux

Une déclaration faite conjointement mercredi par des commissaires à la protection de la vie privée de gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux indique que les passeports vaccinaux devraient se conformer aux lois applicables en matière de protection de la vie privée et intégrer les meilleures pratiques.

Ces passeports, qu'ils soient sous forme papier ou numérique, seraient utilisés comme preuve de vaccination ou d'immunité contre la COVID-19, permettant ainsi de voyager ou d'accéder à plusieurs services et installations.

Les commissaires affirment que bien que cela puisse offrir un avantage public important, il s'agirait d'un empiétement sur les libertés civiles qui ne devrait être implanté qu'après une réflexion approfondie.

Ils recommandent plusieurs conditions, dont la présence d'une base juridique claire, pour l'utilisation de passeports vaccinaux, et ce, pour chaque usage prévu.

Une telle base juridique pourrait provenir d'une nouvelle loi, d'une loi déjà existante ou d'une ordonnance de santé publique.

Le point de vue d'une conseillère en éthique

En entrevue sur ICI RDI, mercredi, l'avocate et conseillère en éthique Delphine Roigt a expliqué qu'au plan légal, une loi peut faire en sorte que le passeport vaccinal devienne obligatoire dans certaines circonstances, et les autorités verront si [...] c'est requis .

De la déclaration publiée par les commissaires à la vie privée, Me Roigt dit retenir cette phrase : jusqu’à présent, aucun élément probant démontrant l’efficacité du vaccin pour prévenir la transmission ne nous a encore été présenté .

Selon Me Roigt, les commissaires se disent conscients qu'il y aurait une grande atteinte à la vie privée si les passeports vaccinaux étaient utilisés . Les commissaires, explique-t-elle en substance, ne s'opposent pas à ces passeports, mais ils préviennent qu'il faudra prouver la nécessité d'y recourir pour atteindre les objectifs de santé publique.