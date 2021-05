Déconfinement : la population régionale priée de « ne pas sauter d’étapes »

Actuellement en zone orange, le Saguenay-Lac-Saint-Jean flirte avec la zone rouge depuis plus de deux mois, a rappelé le Dr Aubin, à la faveur d’une entrevue accordée à Radio-Canada. Cette situation demeure, à ses yeux, fragile, même si le patron de la santé publique manifeste tout de même un haut degré d’optimisme et se montre confiant.

On va à la vitesse qui est prescrite et on ne cherche pas à aller plus loin […]. On en a encore beaucoup quand même, ce qui signifie qu’on a encore une bonne contamination dans la communauté et c’est là qu’il faut être prudent , a rappelé Donald Aubin, précisant que le virus ne frappe pas à la porte pour s’annoncer et qu’il est aussi, sinon plus, sournois qu’avant. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean dénombre une quarantaine d’éclosions en cours.

Le Dr Aubin ajoute qu’il faut absolument résister à l’envie de sauter des étapes , même si on est près du fil d’arrivée . Cette collaboration de la population est impérative au passage de la région en zone jaune à compter du 14 juin, tel qu'anticipé lundi par le premier ministre François Legault. L’objectif est ensuite de faire passer la plupart des régions de la province en zone verte le 28 juin.

Ça va dépendre de nous tous. Ça demeure réaliste, je le pense sincèrement, mais il faut y mettre l’effort. On a un beau défi régional pour traverser les prochaines semaines en conservant des mesures très serrées de façon à ce que nous aussi, le 14 juin, on puisse passer au jaune. Je pense sincèrement qu’on peut y arriver , renchérit-il.

Un plan prudent, mais réaliste

Le Dr Aubin croit que la santé publique nationale a fait preuve de prudence en élaborant son plan de déconfinement, un exercice auquel il a d’ailleurs été appelé à collaborer. Il se réjouit de voir que des assouplissements seront permis cet été.

C’est bienvenu pour tout le monde. On est tous heureux de voir qu’on est rendus dans l’étape du déconfinement enfin. Ça fait extrêmement longtemps. On est tous un peu taris. On a tous hâte. On voudrait que ça aille plus vite, mais des fois on se dit est-ce qu’on est capables d’aller à ce rythme-là, mais ce que je peux voir, c’est qu’il y a des gens très compétents qui ont travaillé là-dessus , ajoute le grand patron de la santé publique régionale.

Vaccination

La possibilité d’entreposer les doses des vaccins de Pfizer-BioNtech au réfrigérateur pendant 31 jours, une procédure entérinée par Santé Canada mercredi, facilitera la tâche aux équipes de vaccination, particulièrement pour la campagne en milieu scolaire destinée aux 12 à 17 ans. Une conférence de presse concernant le déroulement de cette campagne aura lieu jeudi, impliquant les ministres de la Santé et de l’Éducation du Québec, Christian Dubé et Jean-François Roberge.

Les jeunes ne recevront que du Pfizer, seule marque avalisée pour leur groupe d’âge.

Le directeur de la campagne de vaccination dans la région, Marc Thibeault, précise que 53 % de la population a reçu une première dose de vaccin et qu’un peu plus de 3 % des Saguenéens et des Jeannois se sont prévalus d’une deuxième dose. La campagne a été ouverte aux 18 ans et plus vendredi dernier et la direction de la santé publique, qui estime qu’environ 50 % des 18 à 24 ans ont été inoculés, insiste sur l’importance de prendre rendez-vous.

Si je regarde les rendez-vous donnés, on a déjà un potentiel de 67 % de taux de vaccination d’atteint , dit Marc Thibeault. Le directeur assure que le seuil de 75 % requis pour aspirer à l’immunité collective sera atteint d’ici à la fin du mois d’août.

La campagne devrait s’accélérer à la fin juin, pour connaître un essor important en juillet et en août.

Cas de réinfection

Questionné au sujet de personnes ayant été réinfectées et présentant des symptômes graves, le Dr Donald Aubin répond que si tel est le cas, ces personnes souffraient probablement de pathologies concomitantes qui ont contribué à l’aggravation de leur condition. Un certain nombre de personnes qui ont eu une ou deux doses de vaccin et qui ont attrapé à nouveau le virus ont ressenti des symptômes légers pour la plupart, affirme la santé publique.

Donald Aubin rappelle que la vaccination ne protège pas à 100 % et qu’il peut arriver d’être très malade, même après deux doses. Actuellement, deux personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aucun ne se trouve aux soins intensifs.

Avec les informations de Flavie Villeneuve