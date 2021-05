Incendie suspect au lieu historique national Fort La Tour, à Saint-Jean

Les flammes auraient pris naissance peu avant 3 h, mercredi.

Après quelques efforts pour accéder au site, les pompiers ont pu éteindre les flammes en une vingtaine de minutes, mais le bâtiment a subi des dommages importants, principalement la structure extérieure de la forteresse.

L’entrée du fort est complètement abimée.

La présence d'un banc endommagé par le feu, à quelques 200 mètres du bâtiment, fait suspecter un incendie criminel.

Cet incendie fait l’objet d’une enquête. Toute personne qui détient de l’information est priée de communiquer avec la Force policière de Saint-Jean au (506) 648-3333.

Fort La Tour a été désigné lieu historique national en 1923, et est important pour la communauté francophone et acadienne.

Le site a été bâti au 17e siècle par Charles de Saint-Étienne de La Tour, qui était le gouverneur de l’Acadie à l’époque.

Il a été rendu célèbre par l’héroïsme de Madame de La Tour, qui a défendu le fort contre les Anglais.

Avant sa chute, Fort La Tour fut l'un des premiers comptoirs français pour la traite des fourrures avec les Autochtones de la région.

Le directeur général de l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean, Michel Côté, indique que Fort La Tour démontre bien la présence francophone dans la région depuis les tout débuts.

Ça démontre qu’on est un peuple fondateur ici, à Saint-Jean. Lorsque Samuel de Champlain est arrivé juste à côté de la rivière et qu’il l’a nommé la rivière Saint-Jean, il ne l’a pas nommé la rivière Saint John. Il y a des racines très creuses francophones ici , dit-il.

Le site n’était pas encore officiellement ouvert au public lorsque le feu a ravagé la forteresse nouvellement recréée sur le front de mer de Saint-Jean.

La présidente de Fort La Tour, Beth Hatt, est attristée des dégâts. Depuis six ans, elle travaille sur ce projet de reconstruction du lieu historique, estimé à 1,8 million.

C’est beaucoup de pertes, surtout quand tu as travaillé tellement de temps , dit-elle. On a eu tellement d’appels de la communauté aujourd’hui, tout le monde veut aider.

Selon Beth Hatt, beaucoup d’incertitudes demeurent. Bien que l’assurance couvre en grande partie les réparations, elle ne sait pas combien de temps elles prendront ni quel impact elles auront sur l’ouverture progressive prévue dans trois semaines.

On compte refaire la bâtisse (…) Cette place a toujours été pleine de résilience, et on va faire la même chose.

Une citation de :Beth Hatt, présidente de Fort La Tour