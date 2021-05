L'universitaire canadien Hassan Diab devra faire face à la justice en France

La plus haute instance judiciaire en France a maintenu mercredi la décision ordonnant au professeur de sociologie d'Ottawa Hassan Diab de subir un procès pour un attentat commis dans une synagogue de Paris il y a 40 ans.

L'avocat de M. Diab, Donald Bayne, estime que cette décision de la Cour de cassation est inexplicable et il envisage de porter la cause en appel à la Cour européenne des droits de l'homme. M. Bayne a également exhorté le premier ministre Justin Trudeau à intervenir dans ce dossier.

La parodie de justice se poursuit malgré des preuves claires de l'innocence d'Hassan , a-t-il déclaré quelques minutes après la décision, mercredi.

Cela montre à quel point la pression politique l'emporte sur la justice. Nous pressons le premier ministre Trudeau de mettre un terme à cette erreur judiciaire. Une citation de :Me Donald Bayne, avocat d'Hassan Diab

Né au Liban, M. Diab, professeur d'université à Ottawa, est devenu citoyen canadien en 1993. La Gendarmerie royale du Canada l'a arrêté 15 ans plus tard, en novembre 2008, à la demande des autorités françaises.

Le parquet soupçonnait M. Diab d'être impliqué dans l'attentat à la bombe commis dans une synagogue de Paris en 1980, qui avait fait quatre morts et des dizaines de blessés. M. Diab, aujourd'hui âgé de 67 ans, a toujours clamé son innocence.

Après de longues procédures, qui se sont rendues jusqu'en Cour suprême du Canada, M. Diab a été extradé vers la France en 2014, où il a passé trois ans derrière les barreaux, y compris une période d'isolement cellulaire.

En janvier 2018, les magistrats français ont rejeté les accusations portées contre lui, faute de preuves, et ils ont ordonné sa libération immédiate. Cette décision a alors permis à M. Diab de revenir auprès de sa femme et de ses jeunes enfants à Ottawa, pendant que de nouvelles procédures judiciaires se déroulaient à Paris.

Le gouvernement canadien poursuivi

Les partisans de M. Diab ont longtemps fait valoir qu'il était à Beyrouth, et non à Paris, lorsque l'attentat de la rue Copernic a été perpétré. Ils soutiennent aussi que ses empreintes digitales, ses empreintes de paume, sa description physique et son âge ne correspondaient pas à ceux du suspect identifié en 1980.

Me Bayne a déclaré que la dernière analyse des preuves d'écriture manuscrite dans l'affaire affaiblit encore plus le dossier français.

Au début de l'année dernière, M. Diab a intenté une poursuite contre le gouvernement canadien, l'accusant d'enquêtes négligentes et de poursuites malveillantes. Il affirme que les fonctionnaires fédéraux ont violé ses droits constitutionnels de liberté de circulation ainsi que de liberté et de sécurité de sa personne.

Dans sa poursuite, M. Diab affirme par ailleurs que le gouvernement a retenu des empreintes digitales cruciales avant son audience d'extradition, ce qui en aurait affecté l'issue.

Un examen externe de son dossier d'extradition effectué pour le compte du gouvernement canadien a conclu que les procureurs fédéraux au dossier avaient agi d'une manière qui était éthique et conforme à la loi et à la politique. M. Diab a qualifié ce rapport d' entreprise de blanchiment .

Amnistie internationale Canada et l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique font partie des nombreux organismes qui ont réclamé une enquête publique sur « l'affaire Diab », mais aussi un examen de tout le système d'extradition canadien.