Les Saguenéens au bord du gouffre en demi-finale

Ce deuxième duel de cette série au meilleur de cinq rencontres était présenté dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron. Les Saguenéens tirent donc de l’arrière 2-0 et feront face à l’élimination jeudi soir contre les Foreurs.

En retard 3-1 après 40 minutes de jeu, les Sags ont été muselés dans leur tentative de remontée lors de la troisième période, ne décochant que 8 tirs. Ils ont attendu jusqu’à la moitié de l’engagement pour envoyer une première rondelle au filet quand Pierrick Dubé a réduit l’écart. Les Foreurs avaient auparavant inscrit leur quatrième but du jour.

Val-d’Or a réussi trois de ses quatre buts en avantage numérique, faisant payer cher l’indiscipline des Chicoutimiens. Les gros canons du club abitibien Jakob Pelletier, Samuel Poulin et Nathan Légaré se sont éclatés en récoltant un total de huit points. Pelletier, un espoir des Flames de Calgary, a mené le trio avec un but et trois mentions d’aide.

En plus de Dubé, le défenseur Artemi Kniazev a noirci la feuille de pointage pour les Saguenéens en première période.

Dans la défaite, le gardien Alexis Shank a bloqué 32 tirs. Shank s’est illustré avec des arrêts importants à plusieurs moments durant la rencontre.

Des spectateurs en finale?

Par ailleurs, la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec s’est informée auprès des autorités de santé publique du Québec pour connaître les conditions entourant la présence de spectateurs dans les stades qui ont des places assignées à compter du 28 mai, a confirmé le directeur des communications, Maxime Blouin, à Radio-Canada.

Le circuit Courteau aimerait que 2500 amateurs puissent assister aux rencontres de la finale des séries dans les gradins du Centre Vidéotron, un amphithéâtre pouvant accueillir 18 259 spectateurs, en vertu des annonces faites lundi. Le Canadien de Montréal a d’ailleurs annoncé que ses partisans seront de retour au Centre Bell lors du sixième match de la série contre les Maple Leafs de Toronto, le 29 mai, si celui-ci a lieu.

Plus de détails à venir.