Des figures connues pour attirer des jeunes en politique municipale

Au Québec, les jeunes âgés entre 18 et 35 ans représentent un peu plus de 8% des élus municipaux, alors qu’ils symbolisent le tiers de l’électorat.

En Abitibi-Témiscamingue, l'âge moyen des élus est de 53,8 ans.

Samuelle Ramsay Houle s’est lancée en politique municipale à l’âge de 29 ans. Elle est conseillère dans le district Évain pour la Ville/MRC de Rouyn-Noranda depuis 2017.

Avoir une diversité qui est capable de prendre des décisions pour l’ensemble de la population, je pense que ça fait toute la différence. On parle des jeunes, des femmes, des diversités ethniques, des personnes handicapées. Il y a vraiment intérêt d’avoir cette diversité-là au sein des instances décisionnelles, ça fait une différence , estime la conseillère municipale.

Le conseil municipal de Rouyn-Noranda a atteint la parité hommes-femmes et comprend plus de jeunes qu'auparavant. (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Rivest

Elle est la plus jeune au sein du conseil municipal, ce qui ne l’empêche pas de soumettre ses idées.

Quand on est capable de prendre sa place, je pense que les gens sont capables de le reconnaître et de voir que les idées sont bonnes et que l’apport est important et intéressant , ajoute-t-elle.

Même si la conciliation travail, famille et implication politique n’est pas toujours évidente, Samuelle Ramsay Houle compte bien se présenter pour un deuxième mandat aux prochaines élections.

Mentorat

Selon des données obtenues par l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, les élus âgés entre 18 et 35 en Abitibi-Témiscamingue occupent près de 12 % des sièges.

Mais l’Union des municipalités du Québec souhaite en attirer davantage. C’est pourquoi elle compte sur une équipe de 17 mentors, dont le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, et l’ancien député d’Abitibi-Ouest François Gendron. Ce dernier détient le record de longévité en tant que député de l'Assemblée nationale du Québec.

François Gendron a été élu pour la première fois à l’âge de 32 ans. Il a aussi été conseiller municipal pendant quatre ans avant de joindre les rangs du gouvernement provincial. Maintenant retraité, il se rend disponible par téléphone, courriel ou vidéoconférence pour répondre aux questions ou préoccupations d’aspirants élus.

Il y a des causes dans la vie, dans une société, qui sont nobles, dignes et celle-là me plaît énormément. Je vais essayer de motiver des jeunes. Moi, comme mentor, ça va être de lui donner de bons conseils pour le faire avec son intelligence, ses principes, ses convictions, son intégrité, ses valeurs , affirme M. Gendron.

Selon un sondage mené par l’UMQ, les jeunes n’ont pas l’impression d’avoir assez d'informations ou assez de contacts en politique pour se lancer.