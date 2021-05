Tout Inclus, la nouvelle émission nationale produite à Ottawa

Artistes et paysages à découvrir, activités inusitées, trésors cachés : le rendez-vous estival animé par Marieme Ndiaye, entourée de collaborateurs en provenance des quatre coins du pays, sera diffusé sur ICI Télé dès le 11 juin.

Tout Inclus propose au public de découvrir le vaste territoire canadien, la beauté de ses paysages et les histoires inspirantes des citoyens qui le façonnent. Les 12 épisodes d’une durée d’une heure seront diffusés chaque vendredi, à 16 h.

C’est une fenêtre sur le pays, sur ses habitants, sur les découvertes qu’on peut y faire, alors je pense que ça peut devenir un lieu central pour se retrouver, pour voir notre beau pays , se réjouit l’animatrice, Marieme Ndiaye.

Le concept de cette nouvelle émission nationale s’inspire de la quotidienne du même nom, qui était diffusée dans la région d’Ottawa-Gatineau depuis 2017.

Pas d’impact sur la couverture régionale

Ce changement n’aura toutefois aucun impact sur la couverture régionale, assure le directeur régional d’ICI Ottawa-Gatineau, Yvan Cloutier. Le Téléjournal conservera sa durée de 60 minutes, comme durant la saison régulière - alors qu’il était habituellement de 30 minutes pendant l’été - et le reporter culturel Kevin Sweet demeurera en poste pour présenter chaque jour une variété de sujets culturels.

Il faut vraiment retenir qu’il n’y a aucune diminution de temps d’antenne en région. Le temps d’antenne produit localement demeure le même, mais à cela s’ajoute une émission nationale cet été. Une citation de :Yvan Cloutier, directeur régional d’ICI Ottawa-Gatineau

Par ailleurs, les téléspectateurs de la région retrouveront certains concepts du Tout Inclus régional, dont la dernière saison a été diffusée l’année dernière. Il y a des segments que les gens vont reconnaître, mais on leur a mis une petite touche différente pour les amener plus loin et vraiment refléter le pays , fait valoir la réalisatrice du nouveau rendez-vous national, Sarah Ouellette.

Le titre aussi, ça veut tout dire : c’est un tout inclus, on touche à tout et on y va sous tous les angles , souligne Yvan Cloutier.

La première émission sera diffusée le vendredi 11 juin prochain, dès 16 h, sur ICI Télé.