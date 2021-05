Submergés par la COVID-19, des hôpitaux du Manitoba envoient des patients en Ontario

Durant une période de 96 heures, du 13 au 17 mai, les services de soins intensifs du Manitoba ont admis 34 patients atteints de la COVID-19. En d'autres termes, c’est près de la moitié de notre capacité normale d’avant la pandémie en soins intensifs dans la province , affirme un porte-parole de Soins communs Manitoba.

[Mardi] une combinaison de facteurs, soit des admissions élevées, aucun patient aux soins intensifs suffisamment rétabli pour être transféré en soins aigus et une hausse du nombre de patients très malades aux soins aigus qui risquaient de devoir être transférés aux soins intensifs, présentait un risque considérable pour notre capacité en soins intensifs , ajoute-t-il.

C'est pourquoi, poursuit le porte-parole, deux patients stables aux soins intensifs ont été transférés à Thunder Bay, dans le nord ontarien, pour recevoir des soins.

Ces transferts nous ont donné une capacité immédiate dont nous avions besoin, pendant que nous continuons de planifier comment nous allons renforcer le personnel dans les soins intensifs , dit-il.

Le porte-parole ne précise pas quel établissement de Thunder Bay a accueilli les patients manitobains.

Il note que la province continue à transférer certains patients dans des foyers de soins personnels ou dans des hôpitaux ruraux.

La province est aussi en train de réduire le nombre d’interventions chirurgicales non essentielles, afin de libérer du personnel pour traiter les patients atteints de la COVID-19.

Nous ne pouvons pas le suffisamment le rappeler à la population manitobaine, nous voyons des patients plus jeunes et en meilleure santé que ceux de la deuxième vague. Ces patients sont très, très malades et requièrent des soins. Nous ne pouvons pas soutenir ce genre de vague pendant longtemps , ajoute le porte-parole.

Il implore la population de continuer à suivre les directives de la santé publique, surtout pendant la longue fin de semaine de mai.

Préparations pour un nombre record de patients

Lundi, lors d’une conférence de presse, l’infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, a indiqué que la province n’était pas prête à exclure la possibilité d’envoyer des patients dans des hôpitaux en dehors de la province.

Avant la pandémie, le Manitoba disposait de 72 lits aux soins intensifs. En date de mardi, 70 patients atteints de la COVID-19 se trouvaient dans ces services. Le nombre record, atteint lundi, est de 73 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs.

Durant la deuxième vague, la province a enregistré un sommet de 129 patients aux soins intensifs, toutes maladies confondues.

Lanette Siragusa a aussi déclaré qu’elle s’attendait à ce que le Manitoba dépasse ce nombre très bientôt .

Durant la deuxième vague, des médecins et des infirmières ont évoqué des conditions de travail très difficiles en raison de la pression provoquée par le nombre de patients aux soins intensifs.

Le personnel est le principal facteur qui limite la capacité de la province aux soins intensifs, selon Mme Siragusa. Lors de la deuxième vague, des éclosions et des expositions à la COVID-19 ont provoqué un taux d’absentéisme élevé parmi les travailleurs de la santé.

Grâce aux vaccinations, les éclosions dans les hôpitaux sont maintenant rares et moins graves que durant la deuxième vague, a indiqué Lanette Siragusa lundi .

Elle a aussi assuré que la province pourrait faire passer à 173 le nombre de lits aux soins intensifs, en cas de besoin.