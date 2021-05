Naturisme : entre liberté et militantisme

Entre le plus ancien club nudiste du Canada, le Van Tan Club, au pied d'une montagne de North Vancouver, et la mythique plage Wreck Beach, à l'extrémité ouest de Vancouver, les adeptes de naturisme ont des lieux spectaculaires pour s'adonner à ce style de vie. Et si certains le font pour la simple liberté d'être nus pour se faire bronzer, d'autres sont beaucoup plus militants et prônent une communion avec la nature.