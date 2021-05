Campagne #CodePINK : des experts appellent à l’action pour la santé des enfants

Que ce soit physiquement ou mentalement, les enfants ont un besoin urgent de soutien , lance la fondatrice et directrice générale de Enfants d’abord Canada, Sara Austin.

Elle cite des chiffres alarmants. Les admissions aux hôpitaux pour tentative de suicide ont augmenté de 100 % au cours de la dernière année, selon les chiffres de l’association Santé des enfants Canada.

Sara Austin est la fondatrice et directrice générale de Enfants d'abord Canada, un organisme de défense des intérêts des enfants à travers le pays. Photo : Soumis par Enfants d'abord Canada

Toujours selon l’association, les admissions pour troubles liés à l'usage de substances ont augmenté en 200 % par rapport à l'année dernière et l'utilisation d'opioïdes potentiellement mortels a également augmenté.

Une étude des Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada, 70 % des enfants âgés de 6 à 18 ans estiment que la pandémie a nui à leur santé mentale dans au moins un domaine, comme l'anxiété ou la capacité d'attention.

Les enfants ont été privés d'école, des programmes sportifs, des loisirs, même des choses simples comme les parcs , explique Sara Austin.

Les enfants ont dû abandonner tellement de choses au cours de la dernière année. Une citation de :Sara Austin, fondatrice et directrice générale, Enfants d’abord Canada

Le terme Code Pink est utilisé pour déclarer une urgence pédiatrique, et la campagne demande aux gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux d'agir immédiatement pour faire face à cette urgence , est-il précisé dans le communiqué émis par Enfants d’abord Canada.

L’organisme et ses partenaires réclament une réunion urgente des premiers ministres du Canada afin de trouver des solutions pour mieux soutenir la santé mentale et physique des enfants.

Ils demandent également la réouverture en toute sécurité des écoles, des camps, des parcs et d'autres installations de loisirs le plus rapidement possible, l'extension des programmes de soins virtuels, la réduction des arriérés pour les chirurgies et la réadaptation, l'investissement dans de nouveaux modèles de programmes de santé mentale pour répondre aux demandes urgentes et croissantes, et la planification dès maintenant pour un retour à l'école en toute sécurité à l'automne .

Certaines activités extérieures toujours proscrites

La députée du NPD pour Hamilton West–Ancaster–Dundas, Sandy Shaw, a interpellé la ministre de la Santé durant la période des questions mercredi matin, soulignant que le gouvernement progressiste-conservateur vient de voter contre notre motion visant à rouvrir en toute sécurité les installations récréatives extérieures pour stimuler la santé mentale .

La décision de l'Ontario d'interdire les activités physiques à l'extérieur est vivement contestée. Le NPD et certaines associations se sont prononcés contre cette interdiction à plusieurs reprises déjà.

Mme Elliott a répondu que les Ontariens étaient encouragés à profiter des parcs et du beau temps, mais n’a pas répondu quant à la date à laquelle il sera possible d’utiliser à nouveau les courts de tennis, les terrains de basketball ou encore les terrains de golf.

La ministre de la Santé a rappelé les récents investissements faits en santé mentale et a reconnu que ces problèmes continueront longtemps après la pandémie et nous rassemblons les ressources nécessaires pour pouvoir aider les gens à traverser cette pandémie .

Selon Sara Austin, il est urgent d'agir. La pandémie n'a pas uniquement empirer les problèmes de santé mentale, elle a également accru les taux de maltraitance des enfants.

Le centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien (CHEO) a rapporté une augmentation de 100 % des cas de nourrissons présentant des fractures ou traumatisme crânien depuis septembre 2020. L'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique a par ailleurs enregistré des pics de négligence nutritionnelle et de famine.