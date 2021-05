Les municipalités du N.-B. avancent au ralenti en attendant les résultats des élections

Les résultats ne seront connus qu'après la tenue du scrutin dans le nord-ouest de la province, qui a été retardé au 25 mai.

Les élections ont été temporairement suspendues à Edmundston, Haut-Madawaska, Lac-Baker, Rivière-Verte, Sainte-Anne-de-Madawaska et Saint-Léonard, à la suite d'une ordonnance de la santé publique pour contrer la pandémie.

Des affiches de la campagne électorale municipale aperçues le 11 avril 2021 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, alors que la région était en confinement pour une première journée. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Dans la Péninsule acadienne, la plupart des 14 municipalités ne tiennent pas de réunion d'ici le 25 mai.

Peu de marge de manoeuvre

Entre-temps, les conseils municipaux ne peuvent pas adopter ou modifier un arrêté, embaucher des employés, ni faire des emprunts ou des paiements qui ne sont pas prévus dans le budget annuel.

Leurs champs d'action sont donc très limités.

L'édifice municipal de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Caraquet, par exemple, a tout de même tenu une réunion extraordinaire, lundi dernier. Cette réunion avait surtout pour but d'entériner les états financiers consolidés pour l'année 2020.

Il s'agissait d'une réunion éclair d'une quinzaine de minutes, le temps d'échanger un peu sur les moyens de ralentir la vitesse des automobiles dans certaines rues secondaires. Le temps, aussi, d'échanger quelques blagues, chacun étant conscient qu'il s'agissait peut-être d'une dernière réunion en tant qu'élu.

On reste sur notre appétit

Jean-Charles Chiasson connaît bien la politique municipale. Il a été maire de Lamèque de 1980 à 1989. Il tente cette fois-ci de devenir conseiller à Paquetville, où il réside depuis plusieurs années.

Jean-Charles Chiasson, un ancien maire de Lamèque, tente un retour en politique municipale cette fois à Paquetville. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Comme d'autres qui sont en attente des résultats, il commence à trouver le temps long et se remémore les quatre élections qu'il a vécues à Lamèque.

On pouvait louer une salle pour faire le party le même soir de l'élection , lance-t-il en riant. Mais, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ça s'en va sur deux semaines et on commence à avoir hâte d'avoir l'heure juste. Je comprends la situation. La COVID-19 fait en sorte qu'on ne peut avoir les résultats avant le 25 mai. Disons qu'on reste un peu sur notre appétit.

Attendre l'assermentation

À Grande-Anse, l'administrateur du village, Henri Battah, s'inquiète un peu de ce délai inhabituel pour la gestion des affaires municipales. Il donne en exemple certains projets ou des embauches qui devraient être réglés avant le début de la saison touristique.

L'attente est d'autant plus longue qu'il faudra que les nouveaux élus soient assermentés avant qu'ils puissent réellement passer à l'action.

M. Battah est également candidat à la mairie du village de Saint-Isidore, où il réside. Son rival est Louis LeBouthillier, lui même un ex-directeur général de la municipalité de Saint-Isidore.

En attendant de connaître son sort à Saint-Isidore, où il brigue la mairie, Henri Battah demeure le directeur général de Grande-Anse. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Henri Battah dit à la blague que des collègues à Grande-Anse souhaitent sa défaite à Saint-Isidore pour qu'il puisse demeurer directeur général du village.

On attend les résultats , répète-t-il. On est un petit peu anxieux. On a hâte de savoir pour passer à l'étape suivante.

Des résultants à 20 h 05 , le soir du 25

Si rien n'est encore certain pour Jean-Charles Chiasson à Paquetville, il en est tout autrement pour le maire, Luc Robichaud, qui n'a pas eu d'opposition.

Même s'il ne vit pas ce suspense de façon aussi prononcée, il constate tout de même les retards que la situation actuelle peut causer.

Luc Robichaud, maire de Paquetville Photo : Radio-Canada / Genevieve Normand

Les nouvelles décisions, les nouveaux projets qu'on voulait entamer tout ça est sur la glace pour l'instant , explique-t-il. On attend les résultats de l'élection du 25 mai. On attend aussi l'assermentation qu'on doit avoir ici à Paquetville le 8 juin si tout va bien.

Dans le Nord-Ouest, les résultats devraient être connus selon le délai habituel après la fermeture des bureaux de scrutin, mardi soir, à 20 h.

Mais, les résultats partout ailleurs dans la province devraient être connus d'un seul coup sur le site Internet d'Élections Nouveau-Brunswick. À 20 h 05 , selon la prédiction du porte-parole, Paul Harpelle.

Avec les informations d'Alix Villeneuve