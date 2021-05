Le virus fait une percée dans Avignon

La santé publique rapporte aussi trois cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, un dans celle du Rocher-Percé et un dernier en Haute-Gaspésie.

La MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon compte neuf porteurs actifs du virus. Il y en a sept dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, six dans celle du Rocher-Percé et cinq dans La Côte-de-Gaspé.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 434 cas (+5)

Bonaventure : 415 cas (+3)

Rocher-Percé : 474 cas (+1)

La Côte-de-Gaspé : 497 cas

La Haute-Gaspésie: 95 cas (+1)

Îles-de-la-Madeleine : 51 cas

Huit nouvelles personnes sont considérées comme rétablies. Les autorités sanitaires dénombrent 41 résidents de la région susceptibles de transmettre le virus dont 14 vivent en Haute-Gaspésie.

Mardi, huit nouveaux cas s'étaient ajoutés au bilan régional.

Depuis le début de la pandémie, 1966 personnes ont reçu un résultat positif à la COVID-18 en Gaspésie et aux Îles. Une personne est d’ailleurs toujours hospitalisée après avoir développé la maladie.

Éclosion dans Avignon

Après les villages de la Haute-Gaspésie, au début du mois, c’est maintenant au tour de ceux des Plateaux-de-la-Matapédia de conjuguer avec une éclosion.

Onze cas ont été détectés jusqu'à maintenant dans deux écoles des Plateaux de la Matapédia. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Quatre classes sont confinées à l’école du Plateau de Saint-François où la santé publique a dépisté neuf cas. Cinq classes sont aussi confinées à l’école des Deux-Rivières de Matapédia où deux cas ont été confirmés.

Le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, indique qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’étendue de la contagion dans le secteur. Il faudra voir dans les deux prochains jours, dit-il.

Le médecin explique que plusieurs personnes ont relâché leur vigilance devant les symptômes de la COVID-19. Ainsi, des gens, qui ont cru avoir un simple rhume, ont attendu plusieurs jours, voire près d’une semaine, avant de se rendre à une clinique de dépistage.

De plus, souligne le Dr Bonnier-Viger, la région étant en zone jaune, les gens ont multiplié les contacts. Alors qu’il y avait parfois des gens qui faisaient état de 15 ou 20 contacts dit-il, des enquêtes ont relevé des cas avec une cinquantaine de contacts. On a beaucoup de contacts qui ont dû être isolés et on va voir si on a toute l'information et si on a bien isolé tout le monde , commente le Dr Bonnier-Viger.

Le médecin rappelle que le variant britannique, à l’origine de cette éclosion, est extrêmement contagieux.

Il faut toujours garder en tête que le virus est rusé et se transforme constamment. Une citation de :Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les gens semblent moins attentifs à leurs symptômes et ne vont pas se faire tester, rapporte le Dr Yv Bonnier-Viger Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Des enquêtes sont toujours en cours. Une clinique mobile de dépistage a été ouverte près du CLSCCentre local de services communautaires Malauze à Matapédia.

Deuxième dose en juillet

Aucun porteur actif du virus n’est rapporté aux Îles-de-la-Madeleine, où 79,8 % des gens ont été vaccinés et où 26,4 % de la population a même déjà reçu une seconde dose.

En comparaison, la seconde dose a été administrée à 8,6 % des Gaspésiens.

D’après le directeur régional de santé publique, l’administration de la deuxième dose devrait s’accélérer en juillet en Gaspésie.

Dans l’archipel et dans la péninsule, plus de 60 % de la population a été vaccinée jusqu’à maintenant. C’est 48 % dans l’ensemble du Québec. Le Dr Bonnier-Viger estime qu’au 25 juin, au moins 75 % de la population régionale aura reçu une première dose.

Ailleurs au Québec

La contamination semble s’essouffler un peu dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent où des éclosions, notamment à l’usine Viandes du Breton, ont généré de nombreuses infections à la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent fait état de 20 nouvelles infections à la COVID-19. La majorité des gens touchés sont des résidents du KRTBDésigne la région qui regroupe les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques. . Deux cas sont recensés dans la Matanie, mais aucun dans la Mitis et dans la Matapédia.

Dans l’ensemble du Québec, le bilan continue de s’améliorer. Les autorités sanitaires rapportent 584 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 8 décès des suites de la maladie. Le bilan total est maintenant de 11 058 morts de la COVID-19 depuis le printemps 2020.