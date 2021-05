Hamilton : un incendie envoie deux personnes à l’hôpital

Un incendie s’est déclaré et s’est ensuite propagé à plusieurs bâtiments avoisinants, selon les pompiers, dans l’est de Hamilton, mardi. Deux personnes ont été secourues et envoyées à l'hôpital.

Dave Cunliffe, chef des pompiers de Hamilton, affirme que son équipe a été appelé sur les lieux d’un incendie au 221, avenue Kenilworth Nord, entre l'avenue Britannia et l'avenue Hope, à 15 h 19 mardi.

Les premières équipes ont vu une épaisse fumée s'échapper d'un bâtiment de deux étages avec des unités résidentielles au-dessus d'un magasin, a-t-il dit.

En entrant, les équipes ont été confrontées à des conditions de black-out et à une forte chaleur tout en effectuant une opération agressive de recherche et de sauvetage et de lutte contre l'incendie , a déclaré M. Cunliffe dans un communiqué mardi soir.

Comme les conditions se détérioraient rapidement et que l'incendie se propageait aux bâtiments adjacents, les équipes intérieures ont été retirées et des opérations de lutte contre l'incendie extérieur ont été lancées , a déclaré M. Cunliffe.

Pendant les opérations de recherche et de sauvetage, une personne a été sauvée d'une fenêtre du deuxième étage et une deuxième personne a pu sortir de l'arrière du bâtiment.

Il a ajouté que les deux personnes ont reçu les premiers soins et se sont rendues à l'hôpital. Leur état de santé n’a pas été dévoilé.

Les bâtiments ont subi des dommages importants, y compris un effondrement structurel , a déclaré M. Cunliffe.

Dans un courriel envoyé mercredi matin, le chef des pompiers indique que les dommages s'élevaient à au moins 2 millions de dollars et a ajouté que le commissaire aux incendies de l'Ontario se rendrait sur les lieux.

Avec les informations de CBC News