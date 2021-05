Le retour des fonctionnaires sera vital pour des commerces du centre-ville

Le milieu des affaires de Québec demande au gouvernement Legault de ramener le plus grand nombre de fonctionnaires possible en présentiel afin d’assurer la survie des commerces du centre-ville et montrer le chemin aux employeurs du secteur privé.

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec ( CCIQChambre de commerce et d'industrie de Québec ), Steeve Lavoie, rappelle que la présence de quelque 30 000 employés de l’État au cœur de la capitale est essentielle à la vitalité de l’économie locale.

Si un nombre trop important demeure en télétravail, des commerçants n’auront d’autres choix que de mettre la clé sous la porte, prévient-il.

C’est important, les achats de proximité des travailleurs, et ç'a manqué beaucoup durant la dernière année et demie, surtout à Québec , insiste M. Lavoie en entrevue à Radio-Canada.

Steeve Lavoie invite le gouvernement Legault à jouer un rôle de leader en ramenant le plus grand nombre possible de fonctionnaires en travail présentiel. Photo : Radio-Canada

Le plan de déconfinement du gouvernement Legault prévoit que les employés en télétravail pourront progressivement retourner en présentiel avec le passage des régions en zone verte et l’augmentation du nombre d’adultes québécois ayant reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Alimenter les commerces

Même s’il ne s’attend pas à ce que la totalité des employés de l’État revienne au travail en présentiel à temps plein, le patron de la CCIQChambre de commerce et d'industrie de Québec croit que le gouvernement peut avoir un impact réel et immédiat sur l’économie du centre-ville de Québec en favorisant le retour d’un maximum d’employés.

Si le gouvernement ramène 30 000 personnes au travail demain matin, ça alimente les commerces de proximité autour : les dîners, les déjeuners, les cafés, etc. Alors, c'est un rôle de leader qu'il peut jouer dans le marché. Une citation de :Steeve Lavoie, président et chef de la direction, CCIQ

Les restaurants et autres commerces du centre-ville de Québec comptent en partie sur le retour des fonctionnaires pour assurer leur survie (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Il s’attend à ce que l’attitude du gouvernement à l’égard du retour au travail en présentiel influence grandement le comportement des employeurs privés situés au centre-ville.

Si le gouvernement dit : "non, on ne le fait pas, on ne ramène pas le monde", bien c'est sûr que ça donne un message pour le privé [comme quoi] on n'a pas nécessairement besoin de ramener le monde , explique Steeve Lavoie.

Le président et chef de la direction de la CCIQChambre de commerce et d'industrie de Québec précise qu’il ne s’oppose pas au maintien du télétravail, loin s’en faut. Il reconnaît son utilité, notamment pour aider les employeurs à recruter du personnel dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc