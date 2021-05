Réserve de biodiversité à Baie-Comeau : désaccord sur le tracé

Simon Ruelland, membre du conseil d'administration des amis du Boisé de la Pointe Saint-Gilles, a fait parvenir à la Ville de Baie-Comeau, il y a quelques mois, une proposition de tracé pour ce projet de réserve de biodiversité, où aucun ensemble résidentiel ne pourrait se faire.

Ce citoyen se dit inquiet qu'un jour des projets de lotissement ou un terrain de baseball soient construits sur les milieux humides de la réserve naturelle de Baie-Comeau.

On y voit des canards, on entend des grenouilles; c'est plein de vie ici, et en fait, c'est essentiel pour la santé de notre réserve naturelle.

Une citation de :Simon Ruelland, membre du conseil d'administration des amis du Boisé de la Pointe Saint-Gilles