Urgence sanitaire et syndicats du secteur public : Dubé dit s'être « mal exprimé »

Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a rétropédalé, mercredi, après avoir fait un lien entre le maintien de l'état d'urgence sanitaire et la signature des conventions collectives par les syndicats du secteur public.

Le maintien de l'urgence sanitaire ainsi que les arrêtés ministériels et décrets qui en découlent donnent des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. C'est ainsi qu'il a notamment pu suspendre ou restreindre plusieurs clauses des conventions collectives, notamment les vacances des infirmières. Il a aussi pu déplacer du personnel d'un établissement à l'autre ou en réaffecter à d'autres unités de soins, par exemple.

C'est ce qu'a résumé le ministre Dubé mardi lors de la conférence de presse sur le déconfinement du Québec.

Dès mardi soir, les représentants syndicaux ont exprimé leur indignation face au lien fait entre l'état d'urgence et les négociations syndicales. Il était clair, à leurs yeux, que le gouvernement Legault voulait ainsi se servir du maintien de l'urgence sanitaire comme moyen de pression contre les syndicats du secteur public, pour les forcer à accepter ses offres.

Mais le ministre Dubé a voulu corriger le tir mercredi matin, en affirmant qu'il avait mal traduit sa pensée. Visiblement, je me suis mal exprimé. L'urgence sanitaire n'a aucun lien avec la négo , a-t-il écrit dans un message sur Twitter.

Par contre, elle a permis des mesures temporaires : des primes au personnel, des vaccinateurs et la télémédecine , a-t-il ajouté.

Dès que la pandémie sera derrière nous, l'urgence sanitaire ne sera plus nécessaire. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Mercredi après-midi encore, il a répété ne pas avoir utilisé les mots appropriés pour traduire sa pensée.

Contestation des arrêtés

Mais la colère des syndicats n'a pas dérougi.

Sur Twitter, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a reconnu mercredi que le ministre Dubé s'était mal exprimé , mais n’empêche que les professionnelles en soins, qui tiennent le réseau à bout de bras et qui sont aux premières loges depuis le début de la crise, ont très bien compris l'idée qui se cachait derrière .

Sa présidente, Nancy Bédard, a souligné que les conventions collectives et l'urgence sanitaire [...] sont deux choses qu'on ne peut pas se permettre de mélanger .

L'urgence sanitaire est une mesure d'exception liée à la COVID-19, a-t-elle ajouté. S'il n'y a presque plus de cas de COVID-19 et si les critères pour la maintenir ne sont plus réunis, il faut y mettre fin, de même qu'il faut mettre un terme au décret unilatéral des conditions de travail des professionnelles en soins.

Fait à noter, plusieurs syndicats, dont la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec et la CSQCentrale des syndicats du Québec , contestent déjà devant les tribunaux des arrêtés ministériels qui affectent les conditions de travail de leurs membres.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a dit tout haut ce que tous avaient compris depuis longtemps : la pandémie n'a plus rien à voir avec la suspension des conventions de travail du personnel en santé et en éducation. Ce phénomène porte un nom, c'est de l'abus de pouvoir, tout simplement , a lancé de son côté la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Sonia Éthier.

Les partis d'opposition du même avis

À Québec, les partis d'opposition ont interprété de la même façon les propos du ministre.

La réponse fournie par le ministre de la Santé et des Services sociaux en est une qui démontre l'intention de ce gouvernement de continuer à gouverner avec tous les pouvoirs du décret, à des fins plus politiques que sanitaires , avait commenté la cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade.