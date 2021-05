Affaire McArthur : « Mon client a suivi les procédures », assure la défense d'un policier

La défense d'un détective de la police de Toronto accusé d'inconduite professionnelle affirme que son client n'a commis aucun impair relativement à l'enquête sur le meurtrier en série, Bruce McArthur. Le sgt Paul Gauthier est accusé d'insubordination et de négligence pour avoir laissé partir l'assassin en 2016 sans accusation après l'avoir interrogé au sujet d'une agression rapportée au 911.

Le détective Paul Gauthier est notamment accusé de ne pas avoir suivi les procédures de son service sur les dépositions de plaignants et le prélèvement de preuves au sujet de blessures de victimes de violence conjugale.

Il n'a donc pas enregistré par vidéo l'entrevue du Torontois qui avait appelé le 911, le soir du 20 juin 2016, pour dire qu'il venait d'être étranglé par Bruce McArthur ni demandé des photographies des blessures du plaignant, ni sur place, ni dans les jours suivants à son domicile.

Le Sgt-chef Andrew Taylor, qui témoigne mercredi pour la défense, était responsable du poste de police le soir où Bruce McArthur a été interrogé avant d'être relâché.

Bruce McArthur à Niagara Falls. Photo : Facebook

Il concède qu'il n'y avait pas matière à déposer des accusations contre le sexagénaire et qu'il était de l'avis du Sgt Gauthier de le laisser partir, bien que les explications du plaignant et du suspect au sujet de ce qui s'était passé ce soir-là étaient conflictuelles.

Deux versions contradictoires

Le Sgt-chef Taylor assure toutefois qu'il a été informé de la différence entre les deux versions bien plus tard et non le soir de l'interrogatoire de Bruce McArthur.

À l'époque, le plaignant avait dit que le geste de McArthur l'avait pris par surprise et qu'il n'avait jamais consenti à être étouffé, parce qu'il aimait les relations sexuelles brutales .

Je ne me souviens plus si le Sgt Gauthier m'avait dit que le plaignant avait été étranglé sans avertissement, ajoute le Sgt-chef.

L'agent Taylor affirme qu'il aurait demandé une enquête plus minutieuse s'il avait su que les versions des faits étaient aussi contradictoires. J'aurais alors demandé à la victime de venir au poste pour l'entendre à nouveau, cette fois devant la caméra comme le prescrit la procédure dans de telles circonstances , dit-il.

Il assure qu'il n'a en outre jamais eu de désaccords avec le Sgt Gauthier auparavant et qu'il considère être son égal et non son supérieur.

Des pouvoirs discrétionnaires

La défense rappelle à la poursuite, en affichant le protocole à l'écran, que les entrevues des plaignants par vidéo ne sont pas obligatoires et que les détectives ont toute la discrétion pour choisir la façon de les interroger.

Le Sgt-chef Taylor confirme que l'usage de la vidéo devient plus pertinent si l'arrestation d'un suspect mène à des accusations puis à un procès. Il en va de même pour des photographies de blessures corporelles.

La défense rappelle qu'il avait été déterminé à l'époque de son arrestation que Bruce McArthur n'avait aucune intention criminelle , lorsqu'il a étranglé le plaignant et que la relation sexuelle, bien que d'apparence brutale, était consensuelle .

Le Sgt-chef Taylor explique que la prise de notes sur le terrain constitue la façon la plus courante de recueillir les déclarations d'une victime.

L'ex-chef de police Mark Saunders a été critiqué pour la façon dont son service a mené son enquête sur le meurtrier en série Bruce McArthur. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Il reconnaît néanmoins que la pratique a commencé à changer à ce sujet et que le recours à la vidéo est devenu plus fréquent à partir de 2018.

Le Sgt-chef ne se souvient toutefois pas d'avoir reçu la consigne de ses supérieurs qui ordonnait à tout le service de police d'enregistrer dorénavant les dépositions de plaignants dans des cas de violence conjugale.

Il ajoute qu'il n'était pas nécessaire dans ce cas-ci de demander à la victime de venir redonner sa déposition au poste par vidéo, parce que cela peut produire des incohérences entre ses deux versions. Il n'est pas raisonnable de réinterroger le plaignant, c'est un gaspillage inutile de ressources si le suspect a été relâché , souligne-t-il.

Il reconnaît en revanche qu'il arrive rarement que des policiers omettent de prendre des photos de blessures. Ça peut toutefois arriver et, dans ce cas-ci, il n'y avait pas lieu de colliger des photos du cou de la victime 24 h après les faits, puisque que le dossier était clos , dit-il.

Premier cas d'inconduite du genre

La défense laisse entendre que son client n'est qu'un bouc émissaire dans une affaire médiatisée, parce qu'il est le premier détective à être accusé de la sorte dans son service de police.

Le Sgt-chef confirme qu'il n'a jamais entendu parler d'un collègue ayant fait face à des mesures disciplinaires dans le passé pour avoir manqué de photographier les blessures d'un plaignant ou pour ne pas avoir pris sa déposition par l'intermédiaire d'un enregistrement vidéo.

Un second témoin de la défense, le détective à la retraite Sean Brosnan du même service, ajoute qu'il n'a jamais vu en 30 ans de carrière un sergent être discipliné pour de telles accusations.