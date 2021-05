Pétrole : Ottawa vise une transiton verte graduelle, sans renoncer aux futurs projets

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, affirme que le signal d’alarme de l’ AIEAgence internationale de l’énergie , un organisme international dont le Canada est membre et qui fournit des prévisions sur les combustibles fossiles, retentit dans le secteur pétrolier depuis sa publication, mardi.

Il nous montre l’ampleur du défi auquel font face les juridictions qui produisent le pétrole, dont Terre-Neuve-et-Labrador et le Canada. Le Canada est le quatrième plus grand producteur de pétrole et de gaz sur la planète. Ce rapport de l’AIE secoue le Canada, mais aussi les marchés , estime-t-il.

Cependant, le ministre croit que la transition vers l’énergie verte ne doit pas engendrer la perte de milliers d’emplois dans le secteur pétrolier. Alors qu’ il sera impossible d’éliminer notre dépendance du pétrole du jour au lendemain , le gouvernement fédéral compte continuer d’appuyer la réduction des émissions des pétrolières, affirme Seamus O’Regan.

Si [les pétrolières] réduisent leurs émissions, nous allons absolument continuer de les appuyer , affirme le ministre O’Regan. Nous avons besoin de réduire nos émissions, c’est la priorité. L’objectif n’est pas la fermeture de l’industrie du pétrole et du gaz.

T.-N.-L. veut doubler sa production pétrolière d’ici 2030

Même son de cloche du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. Andrew Furey soutient que son gouvernement, fortement endetté, ne peut pas tourner le dos aux centaines de millions de dollars en redevances pétrolières.

Terre-Neuve-et-Labrador doit profiter de son pétrole relativement moins polluant, alors que cette ressource est toujours valable. Il faut utiliser nos ressources pour, franchement, financer notre transition énergétique, qui pourrait s’étaler sur plusieurs décennies. Une citation de :Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador vise à doubler sa production pétrolière et gazière d’ici 2030. Le gouvernement provincial soutient que le pétrole extracôtier terre-neuvien est moins polluant, comparativement aux sables bitumineux, mais des environnementalistes l'accusent d’écoblanchissement.

La plate-forme pétrolière Hibernia au large de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Ottawa a alloué 320 millions de dollars à la province, en septembre 2020, pour venir en aide à l’industrie pétrolière. L’argent a depuis été utilisé pour épauler les activités des sociétés comme Husky et Suncor.

Le gouvernement provincial promet, comme Ottawa, de devenir carboneutre d’ici 2050. Andrew Furey a réitéré mercredi que Terre-Neuve-et-Labrador pourra atteindre cette cible même si les investissements directs dans l’industrie pétrolière se poursuivent.

Une occasion ratée?

L’experte en politique environnementale à l’Université de Waterloo, Angela Carter, croit que les gouvernements commettent une grave erreur en appuyant l’industrie pétrolière.

Elle rappelle que l’ AIEAgence internationale de l’énergie , établie par l’Organiation de coopération et de développement économiques à la suite de la crise du pétrole de 1973, n’avait jusqu’à mardi jamais publié des scénarios montrant une diminution de l’extraction pétrolière. Il s’agit d’un moment tournant, estime-t-elle.

L’Agence internationale de l’énergie est le principal conseiller des pays industrialisés sur les questions énergétiques. [...] Il existe un consensus mondial maintenant, même parmi ceux qui soutenaient autrefois le secteur pétrolier, sur le fait que nous devons cesser d’explorer pour trouver davantage de pétrole et ralentir sa production dès maintenant , explique-t-elle.

Si Terre-Neuve-et-Labrador continue dans cette voie, il risque beaucoup et il ne profitera pas de la transition énergétique , affirme Mme Carter, en notant que le rapport prévoit qu’environ 5 millions d’emplois des industries pétrolières et gazières seront éliminés d’ici 2030.

De rejoindre la transition énergétique représente pour Terre-Neuve-et-Labrador une chance de se créer des emplois et une économie viable pour l’avenir. La province est très très en retard dans la transition vers la décarbonisation. En effet, je vous dirais qu’on avance à grande vitesse, mais dans la mauvaise direction.

Le rapport signale que 14 millions d’emplois seront créés par la transition énergétique. Il note qu’ au-delà des projets déjà lancés en 2021, notre trajectoire ne prévoit aucun nouveau site pétrolier ou gazier approuvé à des fins de développement .