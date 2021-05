COVID-19 : toujours 16 cas actifs sur la Côte-Nord

Aucun nouveau cas et aucune nouvelle guérison ne sont recensés dans la région par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Il reste donc toujours 16 cas actifs dans la région.

Les hospitalisations et les décès demeurent également inchangés.

Vaccination sans rendez-vous mercredi

Sur le front de la vaccination, ce sont près de 400 nouvelles doses qui ont été administrées lors des dernières 24 heures.

Par ailleurs, des cliniques de vaccination sans rendez-vous ont lieu mercredi après-midi à Baie-Comeau et Sept-Îles. Les personnes de 18 ans et plus qui souhaitent recevoir leur première dose de vaccin pourront le faire le mercredi 19 mai, de 17 h 30 à 19 h 40.

Pour ce faire, il faut se rendre à la distribution de coupon dès 16 h, mercredi, au Centre commercial Laflèche, pour Baie-Comeau, et au Carrefour La Baie, pour Sept-Îles.

À l’échelle provinciale, 584 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès des suites de la maladie s'ajoutent au bilan de la pandémie.