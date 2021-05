Une croisade chrétienne pour fermer Pornhub

« Pornhub/MindGeek sont ici », « Arreter XXX non consensuel ». Munis de pancartes, une poignée de manifestants se réunissent toutes les semaines devant les bureaux du géant de la pornographie MindGeek, boulevard Décarie, à Montréal. Leur objectif : obliger la compagnie à rendre des comptes, et ultimement à fermer son site.

Depuis l’an dernier, le mouvement contre le site web de MindGeek, compagnie fondée il y a presque 15 ans, a pris du galon. Une pétition en ligne a recueilli plus de 2 millions de signatures depuis février 2020.

Le groupe montréalais est sur la sellette depuis la publication, en décembre, d’une chronique du New York Times qui révèle que son site web Pornhub hébergerait des vidéos d’exploitation sexuelle d’enfants et de contenu sans le consentement. Pourquoi le Canada abrite-t-il une compagnie qui montre des vidéos de viol au monde entier? , s'interroge le journaliste Nicholas Kristof, qui interpelle directement le premier ministre Justin Trudeau.

Dans la foulée, les sociétés émettrices des cartes de crédit Visa et Mastercard ont interdit leur utilisation sur le site, poussant Pornhub à supprimer des millions de contenus en ligne. La société mère MindGeek, un conglomérat qui possède d’autres sites pornographiques, dont YouPorn et RedTube, fait en outre l’objet de plusieurs poursuites judiciaires aux États-Unis et au Canada.

Le scandale a également suscité un tollé dans la classe politique au pays. Québec a mis sur pied un comité d’experts pour étudier la présence de pédopornographie sur les sites québécois, tandis qu’Ottawa tient des audiences pour faire la lumière sur les allégations.

Ce que plusieurs ignorent, c'est que la campagne contre MindGeek est orchestrée par une organisation chrétienne visant à fermer Pornhub et à démanteler l’industrie de la pornographie , souligne Gustavo Turner, journaliste spécialisé dans l’industrie du XXX et éditeur de XBIZ, l’un des principaux magazines du milieu.

La seule explication pour laquelle [les politiciens, les journalistes] s'en prendraient à MindGeek avec un tel zèle est qu'ils ont adhéré à la campagne d'inspiration religieuse d’Exodus Cry, qui a été rendue plus acceptable par Nicholas Kristof [du New York Times] en décembre , ajoute le journaliste qui suit de près ce qu’il appelle la nouvelle guerre contre la porno .

Se dressant contre toute forme de sexe commercial (à savoir la prostitution et la pornographie), l’organisation Exodus Cry a été fondée en 2008 par Benjamin Nolot. Orateur charismatique à la carrure athlétique et au physique de jeune premier, le PDG d’Exodus Cry réalise également des documentaires qui s’intéressent à la promiscuité des jeunes et à la pornographie, notamment.

Exodus Cry est née dans une salle de prière de l'International House of Prayer, un regroupement d’églises chrétiennes évangéliques à Kansas City qui s’oppose à l’avortement et à l’homosexualité. Son fondateur, le pasteur Mike Bickle, a déjà affirmé que Dieu avait envoyé Hitler pour chasser les Juifs, et que l'homosexualité ouvrait la porte au royaume démoniaque .

Benjamin Nolot a lui-même déjà comparé l’avortement à l’Holocauste et, dans un tweet depuis supprimé, mais conservé par des internautes, a décrit le mariage homosexuel comme étant une offense indescriptible envers Dieu .

Le PDG d'Exodus Cry, Benjamin Nolot, photographié en 2013 à Los Angeles. Photo : Getty Images / David Livingston

Aujourd’hui, il se fait toutefois plus discret. Traffickinghub, sa campagne contre Pornhub, est dirigée par sa directrice de l’abolition , Laila Mickelwait. La campagne, qui se targue d’ailleurs d’être non religieuse et non partisane , évacue presque toute référence à Exodus Cry et à la religion sur son site web.

Pas étonnant, affirme Gustavo Turner, puisque dans la dernière décennie, ces croisés ont travaillé très dur pour dissimuler – ou carrément nier – leurs motivations fondamentales. Par exemple, le principal groupe qui a financé des campagnes anti-porno aux États-Unis depuis le début des années 1960 s'appelait Morality in Media (Moralité dans les médias), mais au milieu des années 2010, il a été rebaptisé Centre national d’exploitation sexuelle, afin de paraître plus laïque , dit-il.

Les militants chrétiens réussissent ainsi à rendre leur message plus acceptable auprès du grand public, souligne pour sa part Louis Audet Gosselin, directeur stratégique et scientifique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, à Montréal.

Selon lui, la campagne contre Pornhub est un exemple assez réussi d’une normalisation d’un discours qui serait plus marginal, et d’un groupe qui a réussi à le traduire dans des termes plus acceptables . Ça fait longtemps que ces groupes en ont contre la pornographie d’un point de vue moral et politique, et [les révélations sur Pornhub] leur donnent l'occasion de participer à des manifestations de façon plus large , ajoute-t-il.

Les bureaux du géant de la pornographie MindGeek, à Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il note la présence devant les bureaux de MindGeek l’an passé d’un étonnant mélange de protestataires issus de groupuscules religieux et nationalistes québécois proches de l’extrême droite, mais aussi de groupes de défense des droits des femmes et de la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne.

La sénatrice, qui fait de l’exploitation sexuelle son cheval de bataille depuis de nombreuses années, travaille sur un projet de loi pour mieux encadrer les plateformes offrant du contenu pornographique.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, elle se distancie d’Exodus Cry. Je ne partage pas leur idéologie, et je n’ai jamais collaboré avec ce groupe américain , précise-t-elle, ajoutant aborder l’enjeu de l’exploitation sexuelle sous un angle féministe .

Les enjeux du visionnement par des enfants de porno en ligne ainsi que la présence de contenu illégal sur les sites pornos rassemblent une large coalition de citoyens canadiens qui sont d’idéologies différentes, mais qui s’entendent sur ces deux objectifs précis , écrit-elle.

Pornhub et l’industrie du X, une relation compliquée

La campagne d’Exodus Cry pour fermer Pornhub et les démêlés de MindGeek laissent un goût doux-amer aux travailleuses du sexe. Leur relation avec le diffuseur et producteur de pornographie, qui exerce un quasi-monopole sur l’industrie du divertissement adulte, a toujours été compliquée.

À la fois dépendante de Pornhub pour une partie de ses revenus, l’industrie a souvent critiqué les pratiques du site qui agit comme agrégateur de contenu, à l’image de YouTube. Sauf que son offre, gratuite, est en grande partie alimentée de films piratés. MindGeek tire la majorité de ses revenus de l’affichage publicitaire.

Ça fait vraiment longtemps que Pornhub est dénoncé pas seulement par les performeurs, mais par les réalisateurs, les producteurs, qui voient leur film se retrouver illégalement sur Pornhub, et très rapidement , affirme Mélodie Nelson, travailleuse du sexe et autrice, qui a récemment lancé l’infolettre Nouvelles intimes avec la journaliste Natalia Wysocka.

Elle y voit une forme d'exploitation sexuelle, puisque le contenu piraté circule sur le web sans le consentement des acteurs .

Ces derniers ont récemment obtenu gain de cause : Pornhub, cédant sous la pression, oblige dorénavant les créateurs de contenu à s’authentifier, ce que demandent les travailleurs du sexe depuis des années. Mais les créateurs sont aussi pénalisés par la suspension sur le site de Visa et Mastercard, puisqu’ils ne peuvent plus être payés par l’entremise de ces deux sociétés.

Cet hiver, sentant leurs voix peu entendues dans tout le débat, des travailleuses du sexe ont demandé à témoigner à l’enquête sur Pornhub lancée par le Comité permanent sur l'accès à l'information, la protection de la vie privée et l'éthique de la Chambre des communes. Comité devant lequel a comparu en février la directrice de « l’abolition » d’Exodus Cry, Laila Mickelwait.

Voilà comment les [militants anti-porno et les militants anti-travail du sexe] fonctionnent. Ils essaient de proposer les histoires les plus sensationnelles et les plus dramatiques et de les diffuser dans les médias pour obtenir une réaction de la société , a affirmé devant le comité le mois passé Sandra Wesley, de l’organisme montréalais Stella, créé par et pour les travailleuses du sexe.

Le journaliste Nicholas Kristof, deux fois lauréat du prix Pulitzer, a lui-même été plus d'une fois accusé de sensationnalisme. Kristof incarne le complexe du sauveur [...]. Outre son apparente obsession de sauver les travailleuses du sexe en général, [il] est aussi une sorte de sauveur colonial, allant dans des destinations lointaines pour présenter (presque exclusivement) des histoires déchirantes de misère et de souffrance pour son lectorat majoritairement blanc , souligne le journaliste Gustavo Turner.

La militante cambodgienne Somaly Mam et le journaliste Nicholas Kristof, photographiés en 2012 à New York. Photo : Getty Images / Ilya S. Savenok

Pendant de nombreuses années, le chroniqueur du Times a encensé Somaly Mam, une militante cambodgienne contre l'esclavage sexuel dont l’histoire de vie et celle des personnes qu'elle aurait sauvées auraient finalement été inventées de toutes pièces. L’ombudsman du New York Times avait écrit à l’époque que son journaliste devait au public des explications.

L’autrice Mélodie Nelson s’inquiète pour sa part de voir tout le débat actuel devenir un référendum pour ou contre l'exploitation sexuelle , ou encore pour ou contre Pornhub .

C’est beaucoup plus gros que Pornhub , dit-elle, citant les nombreuses plateformes où circulent librement des photos non consenties ou non sollicitées. Sur le réseau social Telegram, des photos intimes de milliers de Québécoises ont récemment été échangées sans leur consentement, souligne-t-elle.

Le Far West virtuel

Dans cette optique, les sites de MindGeek font face aux mêmes défis que les autres plateformes intermédiaires, comme Facebook ou YouTube, où les internautes téléchargent leur propre contenu.

Dans sa chronique, Nicholas Kristof du New York Times relève d’ailleurs que Facebook a retiré l’année dernière plus de 12 millions d’images d’exploitation d’enfants en l’espace de trois mois seulement. En comparaison, l’organisme à but non lucratif Internet Watch Foundation a signalé 118 cas d'images d'abus sexuels sur des enfants sur Pornhub, échelonnés sur près de trois ans.

Contacté par Radio-Canada, MindGeek reconnaît que ce sont 118 cas de trop , tout en faisant valoir que la compagnie s’est dotée des mesures de sécurité les plus complètes qui existent , en renforçant la modération et en exigeant de ses créateurs qu’ils s’authentifient, notamment.

Sur la campagne pour faire fermer Pornhub, MindGeek dénonce les groupes extrémistes et leur guerre contre la pornographie. Ce sont les mêmes forces qui ont passé 50 ans à diaboliser Playboy [...], l’éducation sexuelle, les droits de la communauté LGBTQ, les droits des femmes [...]. Aujourd'hui, ça se trouve être Pornhub , écrit un porte-parole de MindGeek.

L’organisation Exodus Cry n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

De son côté, le gouvernement fédéral affirme qu’il légiférera pour mieux encadrer les sites comme Pornhub, notamment en les forçant à retirer tout contenu illégal comme la pornographie juvénile. L’opposition accuse toutefois le gouvernement de Justin Trudeau de traîner la patte pour son projet de loi qui devait voir le jour l’hiver dernier.