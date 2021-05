Les feux d'artifice Ford encore télévisés cette année

Les feux d'artifice seront tirés le 28 juin depuis sur le site du Lake St. Clair Metropark, au Michigan.

L'endroit ne sera pas ouvert au public, selon un communiqué de presse publié lundi par The Parade Company, qui organise l'événement parrainé par la compagnie Ford.

Le spectacle sera toutefois retransmis sur la chaîne de télévision WDIV LOCAL 4 de Détroit.

Nous sommes fiers d'apporter les feux d'artifice Ford à notre communauté d'une manière très spéciale. Nous avons un engagement inébranlable envers cette tradition, qui nous rassemble depuis plus de six décennies , souligne dans un communiqué publié lundi Tony Michaels, président et PDG de The Parade Company.

Cette année marque le 63e anniversaire de l'événement annuel.

Les feux d'artifice de l'année dernière avaient été initialement annulés, puis avaient reprogrammé à la fin de l'été dans un endroit gardé secret jusqu'au jour de l'événement pour décourager les gens de se rassembler.

Selon Mary Culler, présidente de la Fondation Ford, l'événement de cette année comprendra un hommage spécial aux éducateurs de la région de Détroit qui ont tant fait pour aider [les] jeunes à traverser cette année difficile .

Le feu d'artifice devrait revenir sur la rivière Détroit en 2022.