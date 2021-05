Radio-Canada dévoile ses Révélations 2021-2022

Un comité formé de spécialistes du domaine musical a choisi ces cinq artistes, qui se démarquent dans les catégories chanson, rap (nouvelle depuis l’année dernière), musique du monde, classique et jazz.

C’est un honneur pour le diffuseur public de les soutenir dans leur début de carrière , a affirmé Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal, dans un communiqué.

Radio-Canada explique vouloir offrir aux Révélations une vitrine professionnelle [qui] permettra à ces artistes de se tracer un chemin vers une notoriété accrue .

Depuis 2008, l’initiative a accompagné plus de 60 artistes en début de carrière, dont Dominique Fils-Aimé, Cœur de pirate, Émile Bilodeau, Lisa Leblanc, Hubert Lenoir et Les Louanges.

Les Révélations 2021-2022 seront d’ailleurs en entrevue à l’émission Pénélope, sur ICI Première, jeudi à 10 h.

Le diffuseur mettra également en valeur ces artistes dans différentes émissions d’ICI Première et d’ICI Musique ainsi que sur ses réseaux sociaux durant la semaine du 24 mai.

Ariane Roy, Révélation en chanson

Ariane Roy Photo : Radio-Canada

Ariane Roy, la lauréate dans la catégorie pop, s’est fait remarquer ces dernières années grâce à sa participation à plusieurs concours musicaux au Québec. Elle a notamment remporté deux prix au Festival international de la chanson de Granby et s'est rendue en finale aux Francouvertes 2020.

Radio-Canada décrit sa musique comme de la pop alternative forte en synthétiseurs. La jeune vingtenaire issue de la foisonnante scène musicale de la ville de Québec a fait paraître sa première chanson, Adèle, en 2019. Elle a depuis lancé un microalbum : Avalanche (n.f.).

Calamine, Révélation en rap

Calamine Photo : Radio-Canada

On peut dire que la rappeuse queer, féministe et anticapitaliste Calamine a le vent dans les voiles. Il y a quelques jours seulement, elle remportait la deuxième place aux Francouvertes 2021.

Originaire de Québec, elle se consacre exclusivement à la musique depuis 2017 et son art se veut militant. Dorénavant établie dans le quartier Hochelaga, à Montréal, elle a lancé au mois de novembre son premier album complet, Boulette proof.

Joyce N’sana, Révélation en musiques métissées

Joyce N'sana Photo : Radio-Canada

Afrobluehop, c’est le terme qu’utilise Joyce N’sana pour décrire sa musique aux influences d'afro pop, de blues et de hip-hop. Elle fait également du reggae. La Québécoise aux origines congolaises a lancé en 2016 son premier microalbum homonyme, qui a reçu un accueil chaleureux, notamment auprès des radios universitaires et communautaires canadiennes.

Le grand public québécois a pu faire la rencontre de cette petite femme à grande voix à l’occasion d’une apparition à la très populaire émission La voix en 2017. Cette année, Joyce N’sana lancera un nouveau microalbum, intitulé Obosso.

Marie Nadeau-Tremblay, Révélation en musique classique

Marie Nadeau-Tremblay Photo : Radio-Canada

La violoniste Marie Nadeau-Tremblay est tombée amoureuse de la musique baroque durant ses études en interprétation à l’Université McGill, à tel point qu’elle a obtenu par la suite une maîtrise en musique ancienne. Son talent a été récompensé au moyen de plusieurs prix et bourses à McGill.

Elle a été remarquée en 2019 au Festival international de musique baroque de Lamèque, au Nouveau-Brunswick, où elle a remporté quatre prix. L’album La peste, de son trio Les Barocudas, figure au palmarès des 20 meilleurs albums classiques de CBC en 2020, et est nommé aux prix Juno 2021.

Julien Fillion, Révélation en jazz

Julien Fillion Photo : Radio-Canada

Le saxophoniste et improvisateur Julien Fillion dirige un quatuor qui se démarque par sa configuration inusitée. Il est formé de deux batteurs (Al Bourgeois et Thomas Sauvé-Lafrance) et de deux saxophonistes (Philippe Brochu-Pelletier et Julien Fillion), ces derniers manipulant également d’autres instruments par moment.

Le groupe formé depuis un an seulement s’est produit dans des événements, dont le Festival de jazz de Juarez, au Mexique, et le Festival JPL Victo Jazz. Si la pandémie lui a coupé les ailes en le forçant à annuler de nombreux concerts, le groupe est en train de préparer un album qui sortira à l’automne prochain.

Les artistes de la 14e cuvée des Révélations Radio-Canada succèdent à Clay and Friends, à Raccoon City, à Matéo, à Isabella D’Éloize Perron et à Carl Mayotte, qui ont reçu les honneurs l’année dernière.