Fransaskoisie : un nouveau certificat non crédité pour favoriser le vivre ensemble

Le Partenariat provincial interculturel dévoile un nouveau certificat non crédité, destiné aux membres du réseau communautaire fransaskois ayant complété plus de six modules de la formation « Osons le mieux-vivre communautaire ».

Entre la mi-mars et la mi-mai 2021, une centaine d’employés et d’élus ont ainsi pris part au premier module de la formation gratuite et virtuelle, conçue et animée par le Dr Abdoulaye Yoh.

Il s’agit d’une série d’ateliers indépendants portant sur les enjeux du vivre ensemble dans un contexte de pluralité.

L’initiative était commanditée par le Conseil culturel fransaskois (CCF) et offerte en collaboration avec la Cité universitaire francophone de l’Université de Regina, dans le cadre du Partenariat provincial interculturel.

Le Partenariat provincial interculturel est composé de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), le CCFConseil culturel fransaskois et le Conseil des écoles fransaskoises (CEF).

Les séances de formation étaient limitées à une quinzaine de participants afin de faciliter les échanges. Photo : Conseil culturel fransaskois