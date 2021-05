La moitié des habitants admissibles bientôt vaccinés contre la COVID-19 à T.-N.-L.

À lire aussi : Suivez la campagne de vaccination en continu

Les doses de vaccin sont arrivées dans la province à un rythme plus rapide ces dernières semaines, ce qui a permis aux autorités d'élargir l'admissibilité à tous les résidents âgés de 12 ans et plus.

Plus de 241 000 citoyens de la province ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19.

Un total de 36 000 doses ont été administrées dans la dernière semaine.

D’ici juin, tout le monde aura l’occasion de se faire vacciner , a ajouté la médecin hygiéniste en chef de la province, Dre Janice Fitzgerald. C’est notre meilleure stratégie pour retourner à la normale.

Selon la Dre Fitzgerald, la majorité des nouveaux cas de COVID-19 dans la province sont liés à des voyages.

De ce fait, la santé publique traite maintenant tous les nouveaux cas comme des variants préoccupants.

Trois nouveaux cas

La santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador signale trois nouveaux cas de COVID-19 mercredi, pour un total de 78 cas actifs dans la province.

Deux des nouveaux cas sont dans la zone sanitaire de l’est, dont l’un est lié à un voyage et l’autre fait l’objet d’une enquête.

Le dernier cas se situe dans la zone sanitaire centrale et est lié à un cas déjà signalé dans la province.

Huit malades se sont rétablis dans les 24 dernières heures. Une seule personne atteinte du virus est actuellement hospitalisée dans la province.

Le nombre de cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador a baissé de 86 à 78 depuis hier. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Un total de 389 tests de dépistage contre la COVID-19 ont été effectués mardi.

La médecin hygiéniste en chef a aussi annoncé qu’une zone du sud-ouest de Terre-Neuve qui était au niveau d’alerte 4 depuis jeudi dernier passera dans la nuit du mercredi à jeudi au niveau d’alerte 2, moins élevé.

La région de la vallée de Codroy, où une éclosion liée à une école a été signalée la semaine dernière, n’enregistre officiellement aucune transmission communautaire, d’où la raison de la levée des restrictions.