La Cour suprême annoncera jeudi si elle entend l’appel de l’ex-chef de police Bordeleau

M. Skof reproche à l’ex-dirigeant du Service de police d’Ottawa (SPO), ainsi qu’à la Commission des services policiers d’Ottawa (CSPO), d’avoir contrevenu à sa liberté d’association et à sa liberté d’expression en le suspendant.

L’ancien chef Bordeleau, qui a déposé la demande d'autorisation d'appel devant le plus haut tribunal au pays, avait procédé à cette suspension, en janvier 2019, dans la foulée d’accusations d’abus de confiance et d’entrave à la justice visant M. Skof.

Ce dernier, qui occupe le poste de président de l'Association des policiers d’Ottawa (APO) depuis 2011, soutient que sa suspension du SPOService de police d'Ottawa visait délibérément à nuire aux actions syndicales.

Le président de l'Association des policiers d'Ottawa, Matt Skof (archives) Photo : Radio-Canada

Le but premier de l’abus de pouvoir et de l’interférence illégitime du défendeur [Charles] Bordeleau à l’endroit des droits fondamentaux du plaignant était de neutraliser et/ou de nuire à la capacité de M. Skof de représenter les membres [de l’ APOAssociation des policiers d’Ottawa ] , pouvait-on lire dans des documents de cour, en anglais, dans la poursuite initiale intentée par M. Skof.

L’ APOAssociation des policiers d’Ottawa elle-même est aussi dans le camp des demandeurs de cette requête initiée devant la Cour supérieure de l'Ontario. Ce tribunal a toutefois rejeté la poursuite, en décembre 2019, soutenant qu’il n’avait pas la compétence de trancher cette affaire.

M. Skof et l' APOAssociation des policiers d'Ottawa réclamaient alors 250 000 $ en dommages, plus les frais, à la CSPOCommission des services policiers d'Ottawa et à M. Bordeleau, ainsi que 250 000 $ à l’ex-chef de police pour ce qu'ils qualifient de manquement dans l'exercice de fonctions publiques.

Par après, la Cour d’appel de l’Ontario n'a pas eu la même interprétation et a rétabli l’action judiciaire. M. Bordeleau s'est ensuite tourné vers la Cour suprême du Canada dans le but d'en appeler de cette décision. Le plus haut tribunal au pays ne divulgue jamais les motifs le poussant à entendre ou non un appel, au moment de l'annonce.

Notons que, dans tous les cas, la Cour ne se penchera pas sur les accusations d’abus de confiance et d’entrave à la justice auxquelles fait face M. Skof, qui a été réintégré au SPOService de police d'Ottawa au début de 2020. Celles-ci, de natures criminelles, suivent un chemin parallèle.