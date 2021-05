COVID-19 : augmentation de cas à Ottawa, stabilité en Outaouais

Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 107 nouveaux cas de COVID-19 dans la population. Mardi, les autorités sanitaires en rapportaient 50. SPOSanté publique Ottawa déplore aussi un décès dans son décompte du jour.

Ce nouveau décès porte à 539 le nombre de personnes décédées du coronavirus dans la capitale depuis le début de la pandémie.

Au total, 26 268 cas ont été rapportés depuis le printemps 2020 à Ottawa. Selon les données de SPOSanté publique Ottawa , 1005 cas sont toujours actifs.

SPOSanté publique Ottawa indique, sur son site, que 65 personnes sont toujours hospitalisées, dont 20 d’entre elles se trouvent aux soins intensifs, ce qui représente une légère augmentation comparativement au jour précédent.

Pour l'ensemble de la province, les autorités confirment 1588 nouveaux cas de COVID-19 et 19 morts de plus mercredi. Il s'agit du plus faible nombre de nouvelles infections en une journée dans la province depuis le 24 mars.

Pour la deuxième journée de suite, le nombre de nouveaux cas est inférieur à 2000 .

25 cas en Outaouais

En Outaouais, 25 nouveaux cas de COVID-19 sont recensés par les autorités de la santé, mais on ne déplore aucun nouveau décès.

Le bilan s’élève désormais à 11 908 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.

Selon le plus récent bilan, 22 personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 en Outaouais, dont six personnes se trouvent aux soins intensifs.

Pour l'ensemble du Québec, les autorités sanitaires ont indiqué mercredi que 584 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès des suites de la maladie venaient s'ajouter au bilan de la pandémie.

Un décès est survenu au cours des dernières 24 heures et porte le bilan total à 11 058 morts de la COVID-19.