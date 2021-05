Restos, bars et hôtels : la chasse aux employés officiellement ouverte à Québec

Avec la réouverture annoncée des restaurants et des bars jumelés avec l'arrivée de l'été, la course pour recruter du personnel s'annonce féroce. Plusieurs établissements cherchent à combler leur main-d'œuvre, tous en même temps.

C'est certain que c'est plus ardu de trouver du staff en ce moment surtout qu'il y a des offres partout. C'est la totalité des restaurants qui recherchent du staff , croit Louis-Philippe Tremblay, copropriétaire de la Taverne Grande Allée.

Heureusement, il peut compter sur quelques anciens qui seront de retour. C'est sûr que je vois se dessiner à l'horizon qu'il va me manquer de staff. Il faut se démarquer , précise-t-il.

La banque de candidature des anciens , c'est-à-dire des restaurateurs de métiers, a aussi diminué. Plusieurs se sont réorientés en raison de la pandémie, selon Jean-Philippe Blondeau, copropriétaire du Drag et du restaurant Eli. Veut, veut pas, après 1 an, tu réfléchis. Certains essayent autre chose et aiment la réorientation qu'ils ont faite et décident de rester là , remarque-t-il.

Tout le monde va aller mettre la main dans le plat de bonbons en même temps. Donc, le plat de bonbons, il ne reste plus grand-chose dedans. Une citation de :Jean-Philippe Blondeau, copropriétaire du Drag et du restaurant Eli.

Ce n'est même plus une question de salaire. C'est une question d'attractivité. C'est difficile, surtout du côté des cuisines , constate le restaurateur. Il y a 10 ans, il rentrait facilement une trentaine de CV par semaine. Maintenant, c'est par année.

Heureusement, le déconfinement graduel pourrait aider à mettre la main sur la main-d'œuvre requise. Les premières semaines nécessiteront moins de personnels en raison d'une capacité d'accueil moindre, croit M. Blondeau.

Hôtels

Dans le milieu de l'hôtellerie, environ 2000 des quelques 4000 employés perdus durant la pandémie ont été retrouvés, selon Marjolaine De Sa, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec.

Plusieurs établissements avaient déjà commencé les appels. On s'attend à des taux d'occupation entre 50 et 55 % en juillet et août, donc on a besoin de ramener du personnel. On a perdu du personnel, on ne le se cachera pas. .

Le Château Frontenac. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Le gouvernement n'a pas autorisé les réunions d'affaires et les congrès qui pourraient permettre à l'industrie de garantir des emplois à long terme pour son personnel.

Par contre, on sait qu'avec des annonces comme [hier], il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas revenir pour un trois mois. Avec des annonces comme hier, on n'est pas capable de dire que ça va peut-être difficile [de les garder] .

Le taux d'occupation dans les hôtels de Québec est actuellement de 13 %.

Avec les informations de Guylaine Bussière et Marie-Pier Mercier