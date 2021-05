Des centaines de Canadiens profitent des vaccins offerts par les Blackfeet du Montana

De nombreux Canadiens se sont rendus à la frontière entre l'Alberta et les États-Unis pour obtenir de la Nation Blackfeet leur première ou seconde dose de vaccin qu’ils avaient du mal à obtenir au Canada.

Linda Neilson a attendu longtemps avant de recevoir sa deuxième dose de vaccin anti COVID-19. Grâce à la générosité des Blackfeet du Montana, l'attente de cette femme de l'Alberta a pris fin mardi.

Originaire de Cardston, en Alberta, Linda Neilson faisait partie des centaines de personnes qui faisaient la queue mardi dans leur véhicule au poste frontalier de Carway pour se faire vacciner gratuitement dans une clinique mobile installée du côté américain de la frontière.

La Première Nation Blackfeet, basée dans le Montana, à 150 kilomètres au sud de Lethbridge, disposait d'une quantité abondante de vaccins et a décidé le mois dernier de les partager avec les Canadiens plutôt que de les laisser se perdre. Au départ, l'opération n'était ouverte qu'aux membres de Premières Nations, mais les Blackfeet ont rapidement décidé de l'offrir à tout le monde.

La Première Nation Blackfeet a permis à plus de 450 Canadiens d'être vaccinés lors de sa première clinique à la fin du mois d'avril. Des centaines d'autres ont fait la queue lorsqu'elle a organisé à nouveau la clinique mardi. Photo : Iris Samuels/Associated Press

J'étais stupéfaite et reconnaissante, parce que c'est trop lent de faire autrement. Nous sommes simplement heureux qu'ils aient pu nous aider , dit Linda Neilson, qui a reçu sa première injection du vaccin de Moderna en mars, en Alberta.

Ce n’est pas la première fois que la Nation Blackfeet organise une telle opération. Déjà, à la fin du mois d’avril, plus de 450 personnes s’étaient rendues dans leur clinique mobile.

Les Albertains, exemptés de quarantaine à leur retour

Il leur a fallu à peu près une semaine pour obtenir l’accord de leur administration, ainsi que celui des gouvernements canadien et américain pour installer leur clinique. Les vaccins sont administrés par des travailleurs de la santé de la Nation Blackfeet et des membres de la garde nationale du Montana.

Les Albertains qui se rendent jusqu’à la clinique reçoivent des exemptions de quarantaine. Ils font la queue en voiture, conduisent le long d’une boucle qui les amène juste de l’autre côté de la frontière, reçoivent leur vaccin sans sortir de leur véhicule. Ils font l’objet d’une surveillance de 15 minutes avant de pouvoir retourner chez eux.

Mardi, à 9 h, la file de voitures s’étendait sur plus d’un kilomètre. Certaines personnes avaient même dormi dans leur voiture pour être sûres d’obtenir leur précieuse protection.

Ken Sawatzky, qui avait déjà fait une première fois l’aller-retour de Calgary il y a quelques semaines, tenait à obtenir sa deuxième dose, car sa femme est atteinte d’un cancer.

Elle est complètement inoculée. Cela nous permettra d'être tous les deux en sécurité, car je suis aussi son aide-soignant , témoigne M. Sawatzky.

Les Canadiens venus se faire vacciner à la frontière avec le Montana n'avaient pas à sortir de leur véhicule. Photo : Iris Samuels/Associated Press

Dave et Cathy Goodband, eux aussi originaires de Calgary, étaient également venus recevoir leur deuxième dose de vaccin. C’est un soulagement : quatre mois, c’est trop long pour attendre entre deux doses , explique Mme Goodbrand.

La directrice de la santé de la Nation Blackfeet, Bonnie Healy, qui a aidé à coordonner la clinique de vaccination, a du mal à croire qu’il est difficile de se faire vacciner au Canada.

Elle est néanmoins ravie d’avoir vu les Canadiens se presser à la frontière : un homme est même venu de Toronto pour en profiter.

Ce succès intervient au moment même où la province annonce avoir atteint une étape clé dans son programme de vaccination : désormais, plus de la moitié des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin.

Avec les informations de Bill Graveland / La Presse Canadienne