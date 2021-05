La prise de rendez-vous pour les deuxièmes dose de vaccin débute vendredi au Manitoba

Dans une séance d’information destinée à la presse mercredi matin, Johanu Botha, coresponsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, a précisé que les personnes qui ont des prédispositions médicales affaiblissant leur système immunitaire seront les premières à pouvoir prendre leur rendez-vous. Une liste de ces problèmes de santé peut être consultée sur le site de la province.

Johanu Botha a expliqué que la province fonctionnera ensuite par cohortes établies en fonction du moment de la première dose. Concrètement, la province appellera périodiquement et progressivement de nouveaux groupes, déterminés par la date de l’administration de la première dose, à prendre rendez-vous pour la seconde injection.

À 12 h 30, la Dre Joss Reimer, médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, et Johanu Botha font une mise à jour générale concernant l'avancée de la vaccination au Manitoba.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Un tableau indiquant le nombre de doses de vaccin reçues et injectées au Manitoba.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu le lundi, le mercredi et le vendredi.

Détails à venir.