Aider son coéquipier pour participer aux Jeux olympiques

Ironiquement, Lepage n’a aucune obligation de résultat pour cette course. Il doit plutôt s’assurer d’aider son coéquipier Tyler Mislawchuk à obtenir le meilleur rang possible. C’est ce qu’on appelle un domestique dans ce sport.

Mislawchuk a été identifié meilleur espoir de médaille du pays par Triathlon Canada.

C’est en l’aidant que je vais assurer ma propre qualification , explique Lepage. Donc, je pourrais ne pas finir les deux courses, mais faire un très bon boulot en natation et en vélo et je pourrais être qualifié , ajoute-t-il.

Le Canadien Tyler Mislawchuk remporte la Coupe du monde de triathlon à Huatulco, au Mexique. Photo : Wagner Araujo / ITU Media

Le rôle de Lepage sera d’amener Mislawchuk dans la meilleure position possible pour l’épreuve de course à pied après les segments de natation et de vélo.

J’ai changé un peu ma mentalité dans les derniers 2-3 mois pour me concentrer plus sur la natation et le vélo et laisser un peu plus la course à pied. Je reste en bonne forme, mais je m'entraîne moins pour la course , mentionne Lepage dont le meilleur résultat est une 13e place aux Jeux du Commonwealth en 2018.

Deux athlètes tentent d’obtenir la dernière place du Canada disponible pour les Jeux : Lepage et son bon ami Matt Sharp.

C’est quand même particulier, surtout qu’on a les mêmes objectifs. On est deux bons amis, on va se respecter l’un l’autre. Une citation de :Alexis Lepage, triathlète

Ça va être une rivalité quand même intense comme les critères nous demandent de faire la même chose au même moment. Il y en a un seul qui peut être numéro un à la transition, alors la dynamique sera intéressante , souligne le triathlète de 27 ans.

Un entraînement adapté

Les triathlètes canadiens ne savent pas vraiment à quoi s’attendre à Lisbonne dans quelques jours. La plupart d’entre eux n’ont pas fait de courses depuis plus d’un an.

Je ne sais pas comment mon corps va réagir, mais j’essaie de faire tout ce que je peux pour qu’il réagisse le mieux possible, faire du travail en amont. Je me sens en bonne forme et j’ai de bons entraînements , raconte malgré tout Lepage.

Alexis Lepage à l'entraînement de la portion vélo en tête de peloton avec ses coéquipiers. Photo : Gracieuseté de Alexis Lepage

Lui et ses coéquipiers ont quand même modifié leurs façons de faire, notamment pour éviter les blessures.

On a fait un peu plus d'enchaînements, normalement on n’en faisait pas beaucoup de natation-vélo ou de vélo-course. On en a fait un peu plus à l'entraînement, on a un peu plus simulé le Triathlon finalement.

Malgré l’incertitude qui entoure encore la présentation des Jeux à Tokyo, le Gatinois est heureux de reprendre l’action.

Je suis content qu’ils nous fassent voyager. On est sur le point de faire une course et je sais qu’elle va être présentée. J’ai confiance que les Jeux vont avoir lieu. Il est rendu un peu trop tard pour les annuler à mon sens , analyse Lepage.

L’épreuve portugaise sera suivie d’une autre course au Mexique à la mi-juin. Lepage devrait ensuite savoir s’il réalisera son rêve de participer aux Jeux olympiques où il pourrait aussi prendre part être de l’épreuve du relais..