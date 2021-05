L'action collective contre les Servites d'Ayer's Cliff parvient à une entente hors cour

Les Servites verseront la totalité de leurs actifs, qui s'élèvent à 11,6 millions de dollars, à leurs victimes.

L'entente doit encore être officialisée par le tribunal, mais selon le règlement proposé, seuls les avocats représentant les victimes pourront déterminer les modalités des réclamations. La partie défenderesse n'aura aucun droit de regard sur la façon dont les dédommagements seront effectués.

Les avocats des victimes veulent par ailleurs engager un juge à la retraite pour mettre en place ces modalités, afin que le processus soit confidentiel et le plus confortable possible pour les victimes.

Le 17 mai dernier, les Servites avaient admis leurs responsabilités et les dommages causés aux victimes d'agression sexuelle.

Plus de détails à venir