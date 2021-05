La Cour accepte d'entendre une requête pour pension conjugale contre le Karmapa Lama

La Cour suprême de la Colombie-Britannique accepte d'entendre la cause d'une Britanno-Colombienne qui tente de réclamer une pension alimentaire pour époux à l’une des personnalités les plus sacrées du bouddhisme, le Karmapa, même si leur relation a été principalement virtuelle.

L'affaire, qui sera jugée en avril 2022, soulève une question nouvelle, voire ténue , selon le conseiller-maître de la Cour suprême Bruce Elwood, qui a approuvé la requête.

Une relation secrète qui a commencé en ligne et qui n'a jamais été transférée dans le monde physique peut-elle être considérée comme étant un mariage? , demande-t-il.

Si la pandémie nous a appris une chose, c'est que de vraies relations peuvent se former, s'épanouir et se terminer en mondes virtuels. Une citation de :Conseiller-maître Bruce Elwood, de la Cour suprême de Colombie-Britannique

Ogyen Thinley Dorje, connu sous le nom de Karmapa (à gauche) en compagnie du chef spirituel exilé du Tibet, le Dalaï Lama (à droite), dans le nord de l'Inde en mai 2011. Photo : Reuters

D'agression sexuelle alléguée à relation conjugale

Vikki Hui Xin Han affirme que, même s'ils ne se sont rencontrés en personne que quatre fois, elle vivait une relation conjugale avec Ogyen Trinley Dorje, connu de ses millions d'adeptes sous le nom de Sa Sainteté, le 17e Karmapa.

Vikki Han, qui voulait devenir une moniale bouddhiste, affirme avoir été agressée sexuellement par Ogyen Trinley Dorje dans un monastère de New York en 2017 et être tombée enceinte.

Selon elle, ce qui a commencé comme une rencontre sexuelle non consensuelle a évolué vers une relation d'amour et d'affection qui s'est tenue principalement par messages textes. Au cours de cette relation, Ogyen Trinley Dorje lui aurait fourni des centaines de milliers de dollars.

Le Karmapa nie toute relation amoureuse avec Mme Han. Il prétend que tout soutien émotionnel et financier était au profit de l'enfant qu'elle lui a affirmé être sa fille .

La plaignante a d’abord intenté une action en justice afin d’obtenir une pension alimentaire pour enfants, mais elle a demandé au tribunal de modifier sa requête pour réclamer une pension pour époux. La Cour suprême de la Colombie-Britannique lui accorde cette modification de requête.

Aucune allégation n'a encore été prouvée en cour.

Une relation affectueuse

Vikki Han a commencé une résidence de trois ans dans le monastère américain en 2016 et affirme avoir vu Ogyen Trinley Dorje à quelques reprises. Après avoir appris qu'elle était enceinte, Mme Han a demandé une audience privée avec M. Dorje , écrit Bruce Elwood.

M. Dorje a d’abord nié toute responsabilité. Cependant, il a fourni à Mme Han son adresse courriel et un numéro de téléphone portable, et, selon Mme Han, a dit qu'il lui "préparerait de l'argent" , lit-on dans la décision de la Cour.

Mme Han a abandonné son projet de devenir religieuse et est rentrée au Canada. Après son retour au pays, elle et M. Dorje sont restés en contact, note le conseiller-maître Elwood, qui ajoute que les parties semblent s'être exprimées mutuellement attention et affection dans ces communications .

Les parties ont écrit par messagerie privée, partageant des blagues, des emojis, des images et des câlins ou bisous , dans des messages où Mme Han était la plus expressive, écrivant plus fréquemment et communiquant par de plus longs messages.

Bruce Elwood ajoute que M. Dorje participait généralement [aux discussions] en répondant aux questions ou demandes de Mme Han, parfois par un seul mot.

Mme Han croit que M. Dorje était amoureux d'elle et que le couple vivait une relation conjugale en 2018, mais qu’il ne pouvait pas être ensemble en raison de la position et des croyances religieuses du moine bouddhiste.

Dans les mois qui ont précédé la naissance de l'enfant, en juin 2018, Ogyen Trinley Dorje aurait transféré 420 000 $ américains et 350 000 $ canadiens à Mme Han, des sommes qui auraient inclus de l'argent pour une maison et une alliance de mariage.

Les deux personnes ont perdu contact en janvier 2019 et Mme Han a intenté une action en justice quelques mois plus tard.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique accepte d'entendre la requête de la plaignante Vikki Hui Xin Han. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Un juge de première instance pourrait conclure, d'après les faits allégués par Mme Han, que les parties s'aimaient et auraient vécu ensemble, mais n'ont pas été en mesure de le faire en raison des devoirs religieux et du mode de vie nomade de M. Dorje , écrit le conseiller-maître Elwood.

Le juge qui tranchera l'affaire pourrait porter une attention particulière au soutien financier offert par Ogyen Trinley Dorje, estime-t-il.

Le concept de mariage évolue

L’affaire est peut-être la première à toucher un chef spirituel de renommée internationale, mais ce n'est pas la première fois que le tribunal est invité à se prononcer sur la nature évolutive de ce qui constitue une relation de mariage .

Le conseiller-maître Elwood rappelle l'existence d'une liste de 22 facteurs regroupés par catégories régulièrement cités en cour lorsqu'il faut déterminer si une relation équivaut à un mariage. Les catégories incluent notamment le logement, le comportement sexuel, les activités sociales, le soutien économique et les enfants.

Dans l'affaire du Karmapa, presque tous les facteurs traditionnels sont absents , reconnaît-il. Cependant, les facteurs traditionnels ne sont pas une liste de contrôle obligatoire qui limite le concept évolutif d'une relation apparentée au mariage.

Avec les informations de Jason Proctor