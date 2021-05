Fermes et terrains menacés par le feu de forêt en bordure de Prince Albert

Le feu de forêt qui s'est déclaré lundi en bordure de Prince Albert, en Saskatchewan, n’est toujours pas maîtrisé, et sa progression continue menace l’intégrité des fermes et des terrains de cultivateurs dans la région.

La superficie du brasier est estimée à 40 kilomètres carrés.

Harold Fisher ignore le sort qui sera réservé à sa maison, située près de la rue Cloverdale, où le feu s'est déclaré, lundi après-midi.

Quand je suis parti, le ciel était en feu. Rouge, de l’est au sud , raconte-t-il.

Harold FIsher possède une serre sur sa ferme. La panne d’électricité, affectant 9000 foyers dans la région, a également touché son terrain. Cette interruption pourrait durer plus de trois jours. S’il ne retourne pas prendre soin de sa serre, ses plantes risquent toutes de mourir.

On n’est certainement pas sortis du bois , constate-t-il.

L’état d’urgence se poursuit à Prince Albert et à Buckland en raison du feu de forêt Photo : CBC / Don Somers

L’autoroute 55 est fermée à la circulation dans les deux directions, entre Meath Park et Prince Albert.

Arnie Stefaniuk possède un terrain sur l’avenue O’Grady, au sud de l’autoroute 55, entre l’usine de pâtes et papiers et l’aéroport. Il a dû quitter les lieux afin de se rendre à une de ses autres fermes, plus au nord.

On aurait tout perdu sans les bombardiers à eau, j’en suis certain , estime-t-il.

Le maire de Prince Albert Greg Dionne fait état d’une usine de bois d'œuvre qui a perdu quelques empilements de bois. Une usine de pâtes et papiers a été épargnée de justesse.

Ce sont plusieurs terrains qui sont menacés dans la région , affirme le maire de Prince Albert.

SaskPower attend l’autorisation des services d’incendie afin de pouvoir réparer une quinzaine d’infrastructures endommagées par le feu.

Mardi soir, la GRCGendarmerie royale du Canada a dû interrompre la distribution de carburant au débit d’essence d’Air Ronge, une ville du nord de la province, à cause d’une affluence accrue. Le service était rétabli mercredi matin.

La communauté autochtone du Lac La ronge, aux prises avec la crise sanitaire et des problèmes d’approvisionnement en eau potable, a déclaré l’état d’urgence,

À Prince Albert, l’ordre d’évacuation pour plus de 50 foyers est toujours en vigueur. Les résidents sont avisés d’éviter tout rapprochement avec les zones affectées.