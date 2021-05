COVID-19 en Outaouais : la longue route vers la normalité

À la fin avril, les mesures d’urgence mises en place pour la région avaient été prolongées en raison d'une situation pandémique qui demeurait précaire et cela, alors que d'autres régions comme celle de la Capitale-Nationale, passaient à un niveau moindre.

Mercredi, le maire de Gatineau dit ne pas vouloir que les résidents relâchent les mesures trop rapidement.

Maxime Pedneaud-Jobin croit que la province a adopté une bonne approche, en proposant un déconfinement prudent, en plusieurs phases.

Oui on veut se déconfiner, il fait beau, l'été arrive, tout le monde est bien tanné, par contre, la clef, c'est la vaccination. Ça, c'est ce qui m'encourage, on va atteindre les objectifs de vaccination un peu plus tôt que prévu. Une citation de :Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Mais le maire Pedneaud-Jobin met l’accent sur l’aspect graduel du plan proposé par la province.

Je tiens à ce qu'on insiste sur le mot graduel, faut pas qu'on soit trop content parce que ce n’est pas tout le monde qui est vacciné encore et on ne veut pas l'effet yoyo , soutient-il.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau, se dit optimiste en raison du taux de vaccination dans la région. Photo : Radio-Canada

Faut qu'on avance vers ça, mais on parle du 15 juin, c'est un mois, faut prendre notre mal en patience, mais on n’aura pas besoin de patience pour longtemps, on va être vacciné dans une immense majorité et c'est ça la clef , conclut-il.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe s’est dit fébrile à l’approche du déconfinement.

Il y a toujours un risque, et cette phrase-là, ça fait un an et demi que je la répète , soutient le ministre Lacombe. En même temps, depuis le début, on a été très rigoureux et on a toujours été très sévère pour nous assurer que la situation soit sous contrôle .

Quand on leur [à la population] donne le plan de match pour déconfiner, c’est parce qu’on est vraiment rendu là. Si bien sûr, on n'ambitionne pas, et on respecte le rythme qu'on propose, ça devrait bien aller.

Le ministre soutient que la situation épidémiologique est encourageante en Outaouais, mais il rappelle l’importance de suivre les étapes proposées par le gouvernement. Là, on a l'espoir, affirme-t-il. Dans un mois et demi, on va avoir retrouvé un gros semblant de vie normale.

Avec des informations de Nathalie Tremblay