Raptors : Masai Ujiri défie ses patrons de retenir ses services

Les négociations contractuelles n'ont pas encore débuté puisque l'architecte de l'équipe championne de la NBA en 2019 a refusé de discuter d'une possible prolongation de contrat avec le groupe de propriétaires des Raptors, Maple Leaf Sports & Entertainment, au cours de la saison.

La campagne 2020-2021 maintenant chose du passé, Ujiri s'est dit prêt à discuter. Il a fait état de ses priorités.

Tout est une question de gagner un autre championnat. Une citation de :Masai Ujiri, président des Raptors

Tout le monde a oublié ce qui s'est passé il y a deux ans. Oui, nous avons gagné. Tout le monde s'en fout désormais. Nous voulons en gagner un autre [...] Je veux savoir quelle est la prochaine étape. Que ferons-nous dans les cinq ou 10 prochaines années? Que ferons-nous pour se placer parmi les grandes équipes et les gagnants? , a-t-il dit.

Tout le monde parle de chèque en blanc [...] Je ne me concentre pas vraiment là-dessus , a-t-il aussi indiqué, précisant toutefois que sa famille pèsera dans la balance.

Masai Ujiri et ses acolytes n'avaient pas parlé au premier tour depuis 2017. Photo : Photo offerte par les Raptors de Toronto

Masai Ujiri n'a pas non plus caché qu'il étudiera toutes ses options et que ses intérêts ne comprennent pas que le sport.

Même si les Raptors ont beaucoup de pain sur la planche cet été – avec le possible départ de Kyle Lowry et un repêchage important à la fin juillet –, le Nigérian de 50 ans ne se donne pas de date limite pour prendre une décision.

Ces choses prennent parfois du temps. C'est un environnement très imprévisible, ce qui rend tout ça très dur, a-t-il avoué. Au bout du compte, je pense que tout se passera comme il se doit.

Le déménagement n'a pas bien fonctionné pour nous

Les Raptors ont disputé tous leurs matchs locaux de la saison 2020-2021 au Amalie Arena, à Tampa en Floride. Photo : Twitter/Raptors

Lors de son point de presse, Masai Ujiri est aussi revenu sur la saison difficile qu'ont connu ses Raptors, déménagés aux États-Unis afin de pouvoir prendre part à la saison de la NBA.

Nous avons été incroyablement désavantagés par tout ça. Le déménagement n'a pas bien fonctionné pour nous , a-t-il dit, ajoutant que ses protégés ont fait face à plus d'obstacles que tout autre équipe du circuit Silver.

Les Raptors ont connu leur pire saison depuis 2013, la dernière fois qu'ils avaient aussi raté les séries éliminatoires. L'équipe torontoise a conclu le calendrier régulier avec le septième pire dossier de la NBA.

Ujiri s'est dit très déterminé à faire en sorte que les Raptors puissent disputer la prochaine saison au Canada. On ne veut pas jouer ailleurs qu'à Toronto , a-t-il précisé.

Quant à un possible départ de Lowry, qui sera joueur autonome cet été, le président des Raptors a donné peu d'indices sur ses intentions, stipulant que la direction que prendra l'équipe et les rôles qui seront confiés aux jeunes joueurs seront à considérer.

Invité à répondre des propos élogieux que Lowry, Fred VanVleet et l'entraîneur-chef Nick Nurse ont tenu à son endroit ces derniers jours, Ujiri a aussi versé quelques larmes lors de sa rencontre avec les journalistes.