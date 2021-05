Cyclistes et automobilistes pourront être vaccinés au circuit Gilles-Villeneuve

Ce ne sont pas les voitures de formule 1 qui fouleront le site du circuit Gilles-Villeneuve de Montréal cet été, mais plutôt les cyclistes et les automobilistes qui désirent obtenir leur vaccin contre la COVID-19.

À défaut d'accueillir le Grand Prix du Canada, le site, situé sur l'île Notre-Dame, s'ajoutera à la liste des cliniques de vaccination mises en place par la santé publique, en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Les intéressés pourront s'y rendre les 29 et 30 mai, les 5 et 6 juin, ainsi que les 12 et 13 juin, comme l'avait déjà indiqué le ministre de la Santé Christian Dubé, mardi, lors d'un point de presse du gouvernement sur le déconfinement de la province.

La clinique pourra recevoir des visiteurs de 10 h à 16 h dans le complexe abritant les garages, à raison de deux voitures ou cinq vélos à la fois. Si une voiture transporte quatre personnes, elle sera la seule autorisée dans le garage.

La première fin de semaine sera consacrée aux cyclistes, a fait savoir le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils pourront se présenter avec ou sans rendez-vous. Pour ces derniers, 5000 doses seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks , précise-t-on.

Les deux week-ends suivants seront consacrés aux automobilistes, et nécessiteront de prendre au préalable un rendez-vous.

À la manière des voitures de F1 qui s'immobilisent aux puits, les visiteurs devront s'enregistrer à l'extérieur, avant de passer ensuite à l'intérieur, où l'évaluation et l'administration du vaccin auront lieu.

Quelque 1000 doses seront offertes chaque jour, soit environ 167 vaccins à l'heure, selon la santé publique. Plus de 60 personnes veilleront au bon déroulement de l'opération, dont deux infirmières cliniciennes, 16 évaluateurs et 16 injecteurs.

L'ouverture de ce site témoigne de la capacité du gouvernement à s'adapter et à faire « preuve de créativité », selon le ministre Dubé. Cette initiative originale, rassembleuse et festive [rappellera] la tenue du Grand Prix du Canada et [...] permettra à de nombreuses personnes de voir ce site sous un tout autre angle, en joignant l’utile à l’agréable , a-t-il déclaré.

C'est au président du Grand Prix de Formule 1 du Canada, François Dumontier, que l'on doit par ailleurs cette idée.

Encourageant la population à se rendre sur le circuit Gilles-Villeneuve pour recevoir une dose de vaccin, la mairesse de Montréal Valérie Plante a pour sa part salué cette initiative, qui doit permettre à la métropole de donner un grand coup pour endiguer la crise sanitaire.

De l'animation, un DJ et des activités sont aussi prévus sur le site au cours des trois week-ends de vaccination.

Le circuit Gilles-Villeneuve n'est pas le seul endroit à permettre aux automobilistes de se faire vacciner. Depuis lundi, l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, à Dorval, accueille chaque jour les visiteurs entre 8 h et 20 h.

À ce jour, plus de la moitié de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Fier de la cadence de la campagne de vaccination, le premier ministre François Legault a annoncé mardi que 75 % des Québécois de 12 ans et plus devraient avoir eu leur deuxième dose d'ici la fin août.