La Réserve mondiale Manicouagan-Uapishka lauréate du prix Hector-Fabre

Ce prix est remis par la ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

Le jury du prix a noté la participation de la RMBMURéserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka au groupe d'experts de l'UNESCO sur les ressources extractives en France et au Brésil, l’implication de la RMBMURéserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka avec l’ensemble des pays nordiques en assurant le leadership du réseau NordMAB et le partenariat avec l'organisation internationale Students on Ice qui se traduit, depuis 2015, par une délégation annuelle de jeunes de Baie-Comeau et de Pessamit à bord d'une expédition scientifique dans l'Arctique , indique-t-on dans un communiqué.

Cet honneur mérite d’être partagé avec l’ensemble de l’équipe et tous nos collaborateurs, car c’est grâce au travail de tous et aux solides partenariats développés que nous avons pu réaliser des projets aussi structurants , a dit le directeur général de la RMBMURéserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka , Jean-Philippe L. Messier, aussi par voie de communiqué.

Une bourse de 25 000 $ accompagne le prix et cette somme sera utilisée pour consolider la capacité d’accompagnement de la RMBMURéserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka auprès des membres du réseau mondial .

L'appellation de réserve mondiale de biosphère a été octroyée en 2007 à ce site par l' UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture .