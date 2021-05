COVID-19 : un 2e jour avec moins de 2000 cas en Ontario

Santé publique Ontario confirme 1588 nouveaux cas de COVID-19 et 19 morts de plus mercredi. Les hospitalisations baissent.

Il s'agit du plus faible nombre de nouvelles infections en une journée dans la province depuis le 24 mars.

Pour la deuxième journée de suite, le nombre de nouveaux cas est inférieur à 2000.

Toronto a 524 nouvelles infections; la région de Peel, 335; Ottawa, 105; la région de York, 94 et la région de Durham, 62.

Le nombre moyen de nouveaux cas en Ontario au cours de la dernière semaine est de 2183. Cette moyenne est à la baisse depuis la mi-avril.

Il y a 3119 nouvelles guérisons mercredi. Le nombre de cas actifs continue de diminuer, se chiffrant à 23 416 (-1550).

En revanche, il y a 3 décès et 5 nouveaux cas parmi les résidents des centres de soins de longue durée, en plus de 3 infections de plus chez le personnel de ces établissements.

Hospitalisations

Il y a 83 hospitalisations de moins, pour un total de 1401.

Le nombre de patients aux soins intensifs diminue jusqu'à 735 (-29).

Le nombre de patients sous respirateur baisse lui aussi, se chiffrant à 539 (-20).

La province permet aux hôpitaux qui en ont la capacité de reprendre les chirurgies non urgentes.

Vaccination

Près de 145 500 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées en Ontario au cours des dernières 24 heures.

Le record provincial, atteint vendredi dernier, est de plus de 154 000 doses en une journée.

Dépistage

Un peu plus de 38 400 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est plus que lundi et mardi, mais toujours bien en deçà de la capacité des laboratoires affiliés à la province, qui peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Le taux de positivité des tests est de 5,2 % mercredi.